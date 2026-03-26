Charles de Batz de Castelmore, znany jako hrabia d’Artagnan, choć był postacią historyczną, na stałe zapisał się w literaturze. Alexandre Dumas uwiecznił go jako przyjaciela słynnych trzech muszkieterów w swojej powieści. Sami muszkieterowie byli postaciami fikcyjnymi, choć istnieje szansa, że autor wzorował się na trzech członkach elitarnego oddziału, który zapewniał ochronę królowi i brał udział w działaniach wojennych.

Szkielet d'Artagnana? Niezwykłe odkrycie pod posadzką kościoła w Holandii

Szkielet znaleziono pod posadzką kościoła św. Piotra i Pawła w Maastricht w Holandii. Jak donosi BBC, od dawna już krążyły pogłoski, że szczątki d’Artagnana zostały pochowane w kościele, ale do tej pory nie znaleziono na to żadnych dowodów. Do odkrycia doszło podczas prac prowadzonych w świątyni. Diakon Jos Valke przyznał, że wcześniej nikt nie prowadził wykopalisk pod posadzką kościoła. Decyzja o rozpoczęciu prac została podjęta, gdy zauważono uszkodzone płytki.

W pewnym momencie na miejsce wezwano archeologa. To właśnie on odkrył szkielet znajdujący się pod miejscem, gdzie jeszcze 200 lat temu stał stół ołtarzowy. Według relacji uczestników wykopalisk był to wyjątkowy moment.

Czy szczątki mogą faktycznie należeć do d’Artagnana?

Diakon Jos Valke jest w 99 proc. pewien, że odnalezione szczątki należą do d’Artagnana. Szkielet został pochowany na poświęconej ziemi, bezpośrednio pod miejscem, gdzie znajdował się ołtarz. W grobie znaleziono także kulę, która miała zakończyć życie muszkietera oraz monetę z 1660 r. pochodzącą od biskupa odprawiającego mszę za ówczesnego króla Ludwika XIV.

Choć odkrycie wzbudziło ogromne emocje, archeolog Wim Dijkman podchodzi do sprawy z dystansem i czeka na potwierdzenie badań DNA. Próbka pobrana ze szczątków jest obecnie analizowana w Niemczech. Część kości przewieziono również do Deventer w Holandii, gdzie prowadzone są badania mające ustalić wiek szkieletu, jego pochodzenie oraz płeć. Dijkman od 28 lat zajmuje się badaniem grobu d’Artagnana i to odkrycie może stać się przełomowym momentem w jego karierze.

Czytaj więcej Archeologia Odkrycie polskich archeologów. Legendarny król istniał naprawdę Odnaleziony przez badaczy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW dokument potwierdził, że król Qaszqasz, dotąd uznawany za postać z legend, is...

D’Artagnan był bliskim współpracownikiem Ludwika XIV i uchodził za jednego z najbardziej zaufanych ludzi monarchy. Zginął w 1673 r. podczas oblężenia Maastricht. Prawdopodobnie został trafiony w gardło kulą z muszkietu w czasie, gdy armia francuska próbowała zdobyć miasto. Po śmierci d’Artagnana francuska armia zdecydowała o pochowaniu go na miejscu. Obóz wojsk francuskich znajdował się wówczas niedaleko kościoła, w rejonie Wolder, który dziś stanowi południowo-zachodnią część Maastricht.