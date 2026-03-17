Jak donosi czasopismo naukowe „Science”, odkryte przez paleontologów skamieniałości sugerują, że blisko 80 proc. życia na Ziemi wyginęło około 550 milionów lat temu.

Nowe spojrzenie na historię Ziemi. Co odkryli naukowcy?

Około 570 milionów lat temu życie na Ziemi było ograniczone do mórz. Występowały w tym czasie duże bezkręgowce o mięsistej strukturze, przypominające liście, które przywierały do dna morskiego. W pewnym momencie te formy życia, zwane przez naukowców biotą ediakarańską, wyginęły. Badacze od dawna zastanawiali się nad tym, jak dokładnie się to stało.

Badania opublikowane w czasopiśmie „Geology” rzucają nowe światło na proces wymierania, który dotknął te stworzenia, określany jako kryzys kotliński. Według nich mógł on mieć znacznie większą skalę, niż wcześniej sądzono i mógł wyeliminować podobny odsetek gatunków, co uderzenie asteroidy, które doprowadziło do wyginięcia dinozaurów 66 milionów lat temu.