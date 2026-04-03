Z tego artykułu dowiesz się: Jakie cele ma osiągnąć planowane wzmocnienie finansowe amerykańskich sił zbrojnych?

Jakie są główne uzasadnienia dla proponowanego znaczącego zwiększenia wydatków obronnych?

Jakie stanowiska w sprawie budżetu prezentują kluczowe osoby w administracji prezydenta Trumpa?

Co wyróżnia przedstawioną propozycję budżetową w kontekście dotychczasowych wydatków Pentagonu?

Jakie potencjalne zastosowania przewidziano dla zwiększonych środków w Departamencie Obrony?

Czy wraz z propozycją budżetową podejmowane są inne działania w obszarze obronności?

Jak przypomina New York Times, Trump już w styczniu wzywał do znacznego zwiększenia budżetu Pentagonu, dowodząc, że budżet Pentagonu na rok fiskalny 2027 powinien wynieść 1,5 biliona dolarów – czyli o około 50 proc. więcej niż w 2026 r. Jak zaznacza agencja Associated Press, Trump przed atakiem na Iran nie podjął jednak większych starań, aby przekonać do tego Amerykanów.

Portal The Hill pisze – powołując się na urzędnika Biura Zarządzania i Budżetu – że w projekcie, który trafi do Kongresu wydatki na obronę sięgną nawet 1,5 mld dol. w porównaniu do około 901 miliardów dolarów w roku fiskalnym 2026. W połowie marca, jak przypomina agencja AP – Pentagon skierował do Białego Domu prośbę o dodatkowe 200 miliardów dolarów na dalszą wojnę z Iranem.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Pentagon chce 200 miliardów dolarów na dalszą wojnę z Iranem Departament Obrony stara się o 200 miliardów dolarów dodatkowych funduszy na prowadzenie wojny z Iranem - podaje AP, powołując się na wysokiego ran...

Pete Hegseth domaga się pieniędzy, mówi o „przesłaniu dla świata”

Sekretarz obrony Pete Hegseth w poniedziałek nazwał proponowany przez prezydenta Trumpa budżet obronny „przesłaniem dla świata” w sprawie odbudowy potęgi militarnej USA. W rozmowie z pracownikami zakładów Lockheed Martin w Fort Worth w Teksasie Hegseth oświadczył, że administracja Trumpa „odbudowuje swoje siły zbrojne”, czemu ma służyć właśnie zwiększenie budżetu obronnego. – Odbudowujemy arsenał wolności – powiedział szef obrony. – Mieliśmy w zeszłym roku historyczny budżet i nie wiem, czy widzieliście, jak prezydent ogłosił cel w wysokości 1,5 biliona dolarów dla naszego budżetu obronnego do 2027 r. To przesłanie dla świata – mówił.

Jednak – jak zaznacza portal The Hill – sekretarz obrony jednocześnie przeprowadził kolejną reorganizację kadrową, zmuszając szefa sztabu armii, generała Randy'ego George'a, do przejścia na emeryturę.

Donald Trump twierdzi, że większy budżet obronny pozwoli zbudować „wymarzoną armię”

Już w zeszłym tygodniu Trump naciskał na Kongres, aby zwiększył budżet obronny, argumentując, że pozwoli to krajowi zbudować „wymarzoną armię”. „Po długich i trudnych negocjacjach z senatorami, kongresmenami, sekretarzami i innymi przedstawicielami politycznymi, postanowiłem, że dla dobra naszego kraju, zwłaszcza w tych niezwykle niespokojnych i niebezpiecznych czasach, nasz budżet wojskowy na rok 2027 nie powinien wynosić 1 miliarda dolarów, lecz 1,5 miliarda dolarów” – napisał Trump w ubiegłą środę na portalu Truth Social.

„Pozwoli nam to zbudować »armię marzeń«, do której od dawna mamy prawo, a co ważniejsze, zapewni nam BEZPIECZEŃSTWO i OCHRONĘ” – dodał.

1,5 biliona dolarów stanowiłoby największy budżet Pentagonu w historii

Kwota ta, jeśli zostanie zatwierdzona przez Kongres, będzie stanowić największy budżet Pentagonu w historii. Na obronę przeznacza się w Stanach Zjednoczonych zazwyczaj około 900 milionów dolarów.

Hegseth powiedział, że pieniądze zostaną wykorzystane „mądrze” przez Departament Obrony, aby „mieć pewność, że wciskamy wszystko, co możliwe, w najlepsze na świecie zdolności”, takie jak myśliwiec F-35 wyprodukowany przez Lockheed.