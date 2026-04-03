Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 2 na 3 kwietnia:

Reklama Reklama

Szef sztabu wojsk lądowych USA odwołany przez Pete'a Hegsetha

Gen. Randy George, Szef Sztabu Wojsk Lądowych USA, został odwołany ze stanowiska przez sekretarza obrony Pete'a Hegsetha – podaje Reuters, powołując się na trzy źródła. Agencja Reutera zwraca uwagę, że odwołanie tak wysokiego rangą generała w czasie prowadzonych przez USA działań wojennych jest decyzją bezprecedensową.

Pentagon potwierdził, że generał George, który miał jeszcze ponad rok do końca kadencji, „odchodzi na emeryturę ze stanowiska 41. szefa sztabu wojsk lądowych w trybie natychmiastowym”. W wydanym oświadczeniu Departament Obrony podziękował gen. George'owi za dekady służby.

Dwa źródła agencji Reutera twierdzą, że Hegseth odwołał także generała Davida Hodnego, który stał na czele Dowództwa Transformacji i Szkolenia Wojsk Lądowych oraz generała Williama Greena, stojącego na czele Korpusu Kapelanów Wojskowych.

Pentagon nie podaje powodów dymisji gen. George'a. Liczące 450 tys. żołnierzy Wojska Lądowe są największym amerykańskim rodzajem wojsk. Dotychczas, w trwającej wojnie z Iranem, uczestniczyli przede wszystkim żołnierze Sił Powietrznych USA i Marynarki Wojennej, ale w ostatnim czasie na Bliski Wschód zaczęli być przerzucani żołnierze elitarnej 82. Dywizji Powietrznodesantowej, co zostało odebrane jako zapowiedź potencjalnego rozpoczęcia działań lądowych przeciw Iranowi.

Dotychczas media nie informowały o żadnych poważnych różnicach zdań między gen. Georgem a Hegsethem. Gen. George ma za sobą służbę w Iraku i Afganistanie. Szefem Sztabu Wojsk Lądowych był od 2023 roku Kadencja na tym stanowisku trwa cztery lata.

Nieoficjalne doniesienia o kolejnych dymisjach w administracji Donalda Trumpa

„The Atlantic” pisze, że z administracji Donalda Trumpa mogą wkrótce odejść dyrektor FBI Kash Patel, sekretarz armii Daniel Driscoll i sekretarz pracy Lori Chavez-DeRemer. Oznaczałoby to, że w administracji USA dochodzi do najpoważniejszych od początku drugiej kadencji prezydenta USA przetasowań – w czwartek Trump odwołał ze stanowiska prokurator generalną Pam Bondi.

Donald Trump znów sięga po cła. Tym razem chodzi o leki

Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, na mocy którego importowane do USA leki patentowe będą objęte 100-procentowym cłem Aby uniknąć cła, koncerny farmaceutyczne muszą przenieść część produkcji do USA (wtedy cło zostanie obniżone do 20 proc.), a jeśli dodatkowo zawrą porozumienie z administracją USA w sprawie obniżenia cen leków, cła wobec ich produktów zostaną całkowicie zniesione. W przypadku leków patentowych importowanych z UE, Japonii, Korei Południowej i Szwajcarii cło jest niższe i wynosi 15 proc., a w przypadku Wielkiej Brytanii – przez co najmniej trzy lata – leki patentowe będą zwolnione z cła.

Na dostosowanie się do nowych przepisów duże koncerny farmaceutyczne mają 120 dni, a mniejsze – 180 dni. Nowe cła zostały wprowadzone niemal dokładnie w rocznicę ogłoszenia przez Trumpa tzw. ceł wzajemnych, które w lutym Sąd Najwyższy USA uznał za nielegalne.

Kuba uwalnia więźniów

Władze Kuby poinformowały, że uwolnią ponad 2 tysiące więźniów – podały kubańskie media państwowe. To już druga taka amnestia w tym roku (w marcu uwolniono 51 więźniów). Dochodzi do niej w czasie, gdy władze w Hawanie prowadzą negocjacje z administracją Donalda Trumpa, który wcześniej wprowadził stan nadzwyczajny w relacjach z Kubą i praktycznie odciął wyspę od dostaw ropy.

Foto: PAP

Kubański dziennik „Granma” uwolnienie 2 010 więźniów nazwał „humanitarnym i suwerennym gestem”, dokonanym po „uważnej analizie zbrodni popełnionych przez skazanych, ich dobrego zachowania w więzieniu i faktu, że odbyli znaczną część swoich wyroków, a także przez wzgląd na ich stan zdrowia”. Nie jest jasne, ilu z uwolnionych więźniów to pospolici przestępcy, a ilu – więźniowie polityczni (tych mają być w kubańskich więzieniach setki).

Do jednej z największych amnestii w ostatnich latach na Kubie doszło dzień po tym, jak Lianys Torres Rivera, najwyższej rangi kubańska dyplomatka w USA, publicznie poprosiła administrację USA o pomoc w przebudowie pogrążonej w kryzysie gospodarki Kuby, w ramach trwających negocjacji na linii Waszyngton-Hawana.