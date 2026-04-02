Generał Randy George
Jedno ze źródeł podało, że sekretarz wojny chce na tym stanowisku kogoś, kto wdroży wizję prezydenta Trumpa i jego, Hegsetha, dla armii.
Wysoki rangą urzędnik Departamentu Obrony powiedział CBS News: – Jesteśmy wdzięczni za jego służbę, ale nadszedł czas na zmianę kierownictwa w armii.
Randy George pełnił wcześniej funkcję starszego asystenta wojskowego sekretarza obrony Lloyda Austina w latach 2021-2022, za administracji Bidena, po dziesięcioleciach czynnej służby. George, zawodowy oficer piechoty i absolwent West Point, służył najpierw w pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej, a następnie w późniejszych konfliktach w Iraku i Afganistanie.
Kadencja szefa sztabu armii trwa zazwyczaj cztery lata. George został nominowany na to stanowisko przez prezydenta Joe Bidena i zatwierdzony przez Senat w 2023 r., co oznacza, że zwyczajowo piastowałby to stanowisko do 2027 r..
Jako pełniący obowiązki szefa sztabu zastąpi go obecny wiceszef sztabu Sił Zbrojnych, generał Christopher LaNeve, który był wcześniej asystentem wojskowym Hegsetha. Wcześniej, w latach 2022-2023, pełnił funkcję dowódcy 82. Dywizji Powietrznodesantowej Sił Zbrojnych.
Rzecznik Pentagonu, Sean Parnell, powiedział, że LaNeve jest „doświadczonym w boju dowódcą z dziesięcioleciami doświadczenia operacyjnego, a sekretarz Hegseth ma pełne zaufanie, że bezbłędnie wcieli w życie wizję tej administracji”.
Akademia Wojskowa Stanów Zjednoczonych w West Point opublikowała w czwartek w mediach społecznościowych zdjęcia George'a, dodając, że podczas wizyty 25 marca „dzielił się on opartym na doświadczeniu doradztwem z kadetami przygotowującymi się do dowodzenia”.
Według jego biografii na stronie internetowej armii, George otrzymał stopień oficera piechoty w West Point w 1988 r. i brał udział w operacjach Pustynna Tarcza, Pustynna Burza, Iracka Wolność i Trwała Wolność. Zanim objął stanowisko szefa sztabu armii, w latach 2022-2023 był zastępcą szefa sztabu.
Hegseth zwolnił ponad tuzin wysokiej rangi oficerów, w tym przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generała C.Q. Browna, szefa Operacji Morskich adm. Lisę Franchetti, zastępcę szefa sztabu Sił Powietrznych generała Jamesa Slife'a i szefa Agencji Wywiadu Obronnego generała broni Jeffreya Kruse'a, a także admirała Alvina Holseya.
