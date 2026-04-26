Z tego artykułu dowiesz się: Jak kształtował się wzrost zatrudnienia specjalistów ICT w Unii Europejskiej w ostatnim okresie?

Jaka jest pozycja Polski na tle Unii Europejskiej pod względem liczby specjalistów ICT?

W jaki sposób rozwój sztucznej inteligencji wpływa na rynek pracy w sektorze ICT?

Jakie cele strategiczne Unia Europejska wyznaczyła w zakresie zatrudnienia specjalistów cyfrowych?

Jakie zmiany zachodzą w udziale kobiet wśród specjalistów ICT w Unii Europejskiej i w Polsce?

Czy występują znaczące różnice w dynamice zatrudnienia specjalistów ICT między poszczególnymi państwami członkowskimi?

Chociaż poprawa nastrojów i wyników finansowych polskiej branży IT w 2025 r. przełożyła się tam na lekkie ożywienie rekrutacji w porównaniu ze słabym rokiem 2024, to zatrudnienie specjalistów ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) rosło najwolniej od wybuchu pandemii Covid-19 – wynika z najnowszych danych Eurostatu o specjalistach ICT, które pokazują podobny trend w całej Unii Europejskiej.

20 mln specjalistów ICT do 2030 r. zagrożone przez spowolnienie

Co prawda łączna liczba specjalistów ICT pracujących w krajach UE (w tym nie tylko w branży IT) nadal rośnie, a w zeszłym roku zwiększyła się do prawie 10,5 mln osób, czyli o 261 tys. w ujęciu rocznym. Jednak ten 2,6 proc. wzrost był już znacznie wolniejszy niż w ostatnich latach, w tym także w 2024 r., gdy – pomimo spowolnienia w branży IT – liczba profesjonalistów ICT zwiększyła się o 4,5 proc. W rezultacie udział specjalistów od nowych technologii w ogólnej liczbie pracowników w Unii poprawił się w zeszłym roku tylko minimalnie: z 4,9 do 5 proc.

Raport Eurostatu zwraca uwagę, że bez przyspieszenia tempa wzrostu zatrudnienia profesjonalistów ICT trudno będzie osiągnąć jeden z cyfrowych celów Unii. Zakłada on, że w 2030 r. w krajach UE będzie pracować co najmniej 20 mln tych specjalistów i to przy wyrównanym podziale płci. Do 2030 r. zostało niespełna pięć lat, ale do osiągnięcia tego celu (który wyznaczono jeszcze przed obecną rewolucją AI) nadal jest daleko. Pomimo rosnącej liczby kobiet w ICT, 81 proc. specjalistów ICT w krajach Unii stanowili w ubiegłym roku mężczyźni.

W części państw Unii dane Eurostatu pokazują też kilkuprocentowe spadki w liczbie pracujących specjalistów ICT w 2025 r. Znaczący, bo 6 proc. spadek miał miejsce np. w Estonii, na Słowacji oraz w Rumunii, gdzie liczba tych pracowników zmalała do niespełna 208 tys. Jeszcze bardziej, bo o 8 proc. zmniejszyło się zatrudnienie specjalistów ICT na Łotwie, która i tak jest niewielkim rynkiem pracy w tej dziedzinie.

Polska w ogonie wzrostu ICT. Zatrudnienie rośnie najwolniej

Polska, która pod względem liczby specjalistów ICT utrzymała piątą pozycję w Unii, odnotowała zaledwie 1,1 proc. wzrost w tej grupie pracowników, do niespełna 779 tys. Na przestrzeni 2025 r. przybyło nam więc zaledwie 8,2 tys. specjalistów od nowych technologii, a ich udział w zatrudnieniu utrzymał się na poziomie 4,5 proc., czyli o 0,5 pkt. proc. poniżej unijnej średniej.

Na polskim rynku pracy w ICT zmalał też udział kobiet – z 17,5 proc. do 16,6 proc. Był to efekt spadku ich zatrudnienia – zprawie 135 tys. w 2024 r. do 129 tys. w ub. roku. Tymczasem w całej Unii przybyło w tym czasie 57 tys. specjalistek ICT, których liczba przekraczała na koniec zeszłego roku 2,04 mln.

Czytaj więcej Rynek pracy Już ponad 10 milionów specjalistów ICT w Unii Europejskiej Globalne przyspieszenie cyfryzacji pobudza unijny rynek pracy w IT. W ubiegłym roku liczba zatrudnionych tam profesjonalistów przebiła barierę 10 m...

Podwyższają ją Szwecja, Luksemburg (po 9 proc.) i Finlandia (8 proc.), które wyprzedzają unijnych liderów zatrudnienia specjalistów ICT. Od lat są nimi Niemcy, gdzie liczba tych profesjonalistów wzrosła w ub. roku o 6 proc. do ponad 2,3 mln (z 5,5 proc. udziałem w zatrudnieniu); Francja, która odnotowała 2 proc. do 1,4 mln (z 4,9 proc. udziałem w zatrudnieniu), oraz Hiszpania. W ub. roku liczba specjalistów ICT wzrosła tam o 4 proc., do 1,06 mln, a ich udział sięgnął 4,8 proc.

W naszym regionie największy, bo 6,8 proc. udział specjalistów ICT w zatrudnieniu miała w zeszłym roku Estonia, która jednak odnotowała spadek ich liczby.

AI ogranicza rekrutację juniorów i zmienia rynek pracy IT

W Polsce dane Eurostatu i tak pokazują lepszy wynik niż statystyki GUS dla sektora przedsiębiorstw, czyli dla pracodawców zatrudniających co najmniej 10 pracowników. Według nich, na koniec 2025 r. w polskich firmach ICT pracowało 321 tys. osób, o 2 tys. mniej niż rok wcześniej. Dane te nie uwzględniają jednak osób zatrudnionych na umowach B2B, które dotychczas wybierała u nas spora część specjalistów IT.

Nawet jeśli dane GUS nie są do końca porównywalne z unijnymi statystykami o zatrudnieniu specjalistów ICT, to one też pokazują trend na rynku pracy w tej dziedzinie, która jest pod coraz większym wpływem wdrożeń automatycznych narzędzi i systemów bazujących na AI.

Niedawny raport serwisu rekrutacyjnego No Fluff Jobs pokazał, że niemal wszyscy specjaliści IT w Polsce wykorzystują obecnie narzędzia AI, w tym większość, bo 68 proc. wspiera się nimi codziennie, a 21 proc. co najmniej raz w tygodniu. Szybkie tempo wdrożeń AI w globalnych spółkach technologicznych sprawia, że wiele z nich tłumaczy rozwojem sztucznej inteligencji najnowszą falę zwolnień pracowników. Tego argumentu użył ostatnio Oracle, który zapowiedział zwolnienia ok. 30 tys. osób, a wcześniej w tym roku zrobiły to m.in. Meta (Facebook) i Amazon.