Siła dialogu o przyszłości Europy
Uczestnicy panelu, będącego jednym z wydarzeń trzeciego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego, dość zgodnie patrzyli na najpoważniejszy problem związany z pracą hybrydową. Dziś nie chodzi już o to, czy da się technicznie pracować z domu i z biura, lecz o to, jak w takim modelu utrzymać realną współpracę, odpowiedzialność i wspólne cele. Coraz częściej pojawia się też konflikt relacji i brak dialogu między grupami, które mają różne potrzeby i inaczej patrzą na sens obecności w biurze.
Eksperci przyznali, że wokół tematu pracy hybrydowej pojawiło się sporo napięć. Jak zaznaczyła Agata Erhardt-Wojciechowska, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi i kultury organizacyjnej w Związku Harcerstwa Polskiego, może to wynikać z tego, że część pracowników doświadczyła wcześniej pełnej pracy zdalnej i dziś traktuje częściowy powrót do biura jako odebranie im pewnego benefitu. W takim przypadku pracodawca musi jasno zakomunikować, dlaczego firma chce, aby ludzie pracowali w biurze i co ma z tego wynikać dla organizacji i zespołu.
Jeśli firma oczekuje fizycznej obecności pracowników, powinna otwarcie komunikować, że chodzi o budowanie kultury, integrację, wymianę wiedzy i sprawniejsze funkcjonowanie. Erhardt-Wojciechowska zaznaczyła również, że pracownicy często nie czują się słyszani, dlatego wdrażanie zasad pracy hybrydowej musi uwzględniać dialog i otwartość liderów na nowe perspektywy.
Wojciech Skrudlik, Poland Global Hub Lead w GSK, przyznał, że jednym z największych wyzwań w odniesieniu do pracy hybrydowej jest to, aby pracownicy autentycznie zrozumieli, po co właściwie mają wrócić do biura. Choć, jak sam zaznaczył, produktywność pracy w biurze może być niższa w porównaniu do pracy z domu, biuro zapewnia jednak inne wartości, w tym możliwość integracji i budowania relacji.
Eksperci nie byli zgodni co do oceny przyszłości pracy hybrydowej. Damian Łuczkowski, Country IKEA for BUSINESS Manager w IKEA Group, zwrócił uwagę, że nie mamy stuprocentowej pewności, iż obecny model zostanie z nami w niezmienionej formie. Przywołał przy tym przykład krajów zachodnich, gdzie coraz częściej można zauważyć trend powrotu do biura. Co więcej, nawet największe firmy technologiczne jednocześnie automatyzują procesy i oczekują częstszej obecności pracowników na miejscu.
Po drugiej stronie była Natalia Hyla, wiceprezes i liderka Talent Club w ABSL, która zauważyła, że jeśli firmy chcą przyciągać do siebie talenty, to praca zdalna nadal pozostaje silną kartą przetargową. Szczególnie w dużych miastach i w sektorach konkurujących o specjalistów elastyczność wciąż jest realnym benefitem. Z jej perspektywy o sukcesie pracy hybrydowej ostatecznie decydują liderzy.
Eksperci poruszyli również wątek przestrzeni biurowej, która powinna być projektowana pod konkretne funkcje, uwzględniając to, jak firma rzeczywiście pracuje i jakie aktywności chce wspierać w biurze. W rozmowach pojawił się także temat, jak zmieniła się rola biura po pandemii. Obecnie uważa się, że powinno ono wspierać zarówno dobrostan, jak i produktywność.
Natalia Hyla stwierdziła, że skuteczna praca hybrydowa opiera się na trzech filarach – potrzebna jest technologia umożliwiająca wykonywanie pracy zdalnej, odpowiednio zaprojektowane biuro do współpracy oraz jasny zestaw zasad zrozumiały dla pracowników i pracodawcy. Dopiero połączenie tych trzech elementów może zapewnić organizacji realną efektywność.
Ważnym tematem debaty była rola liderów. Według ekspertów firma musi w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie, jakiego lidera naprawdę potrzebuje, a dopiero później inwestować w jego rozwój. Dziś nie wystarcza już tradycyjne zarządzanie zespołem. Potrzebne są inne kompetencje, więcej empatii, edukacji i praktycznego uczenia się przez doświadczenie. Podkreślono również wagę starannej rekrutacji liderów, coachingu i łączenia młodszych oraz starszych menedżerów.
W podobnym tonie uczestnicy mówili o tym, w jaki sposób liderzy mogą wyłapywać sygnały, że pracownicy zdalni nie są zadowoleni ze swojej pracy. Wracały takie słowa jak uważność, obserwacja, szczera rozmowa, empatia i autentyczność. Lider powinien nie tylko rozliczać z efektów, ale też być ciekawy drugiego człowieka.
Eksperci poruszyli też bardzo ważny problem, który kojarzy się z pracą hybrydową – zbyt duża liczba spotkań online. Wojciech Skrudlik proponował zacząć od zadania sobie prostych pytań – czy spotkanie naprawdę jest potrzebne, kto rzeczywiście musi w nim uczestniczyć i jak długo powinno trwać. Zwracał też uwagę na potrzebę jasnego przypisywania ról na spotkaniach, pilnowania czasu i uruchamiania kamer, bo to zmienia energię rozmowy. Damian Łuczkowski dodał, że każde spotkanie powinno mieć jasny cel i kończyć się konkretnym podsumowaniem.
Eksperci zgodnie uznali, że praca hybrydowa nie jest już tylko kompromisem między starym i nowym modelem pracy, ale jest osobnym systemem, który potrzebuje jasnych zasad, odpowiednio zaprojektowanych biur, dojrzałych liderów i większej przejrzystości w relacji między firmą a pracownikiem. W przeciwnym razie może stać się jedynie źródłem napięć.
