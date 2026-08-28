„W ciągu ostatniej doby żołnierze Sił Obrony Ukrainy zaatakowali rafinerię ropy naftowej w obwodzie jarosławskim (położonego na północ od Moskwy - PAP). Obiekt znajduje się 1000 km od linii frontu. Udzieliliśmy również sprawiedliwej odpowiedzi na rosyjską wojnę na Morzu Czarnym” – przekazał Zełenski w serwisach społecznościowych.

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Uderzenie na rosyjskie lotnisko Engels

Ogłosił też, że ukraińskie jednostki specjalne uderzyły w lotnisko wojskowe Engels w obwodzie saratowskim, w południowo-zachodniej części Rosji.

„W rosyjskim Engelsie żołnierze jednostki specjalnej Alfa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy trafili samolot Tu-95MS, będący nosicielem pocisków rakietowych. Właśnie takie maszyny wykorzystywane są do atakowania Ukrainy” – napisał prezydent.

Zełenski: „Rosjanie powinni odczuć, czym jest ich wojna”

„Dziękuję wszystkim naszym żołnierzom za celność! Jest to odpowiedź na rosyjskie ataki. Rosjanie powinni odczuć, czym jest ich wojna” – podkreślił Zełenski.