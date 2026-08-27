Rosyjskie wojska wykorzystują zarośla na dnie wyschniętego Zbiornika Kachowskiego, próbując przedostać się w kierunku Zaporoża na południowym wschodzie Ukrainy – podał w czwartek „New York Times”. Dochodzi tam do bezpośrednich walk z siłami ukraińskimi, ponieważ gęsta roślinność ogranicza użycie dronów.
Jak poinformował nowojorski dziennik, teren dawnego zbiornika, który wysechł po wysadzeniu przez Rosjan tamy na Dnieprze w 2023 roku, porósł drzewami i szuwarami. Ten trudny obszar o długości niemal 100 km stał się nowym odcinkiem frontu, gdzie walki toczą się na bardzo bliskich dystansach.
„To nieprzejrzysty, trudny, dezorientujący i bardzo niebezpieczny teren” – ocenił oficer ukraińskiego batalionu „Bratstwo” (Braterstwo – PAP) o pseudonimie „Dywizja”.
Głównym celem sił rosyjskich jest przedostanie się po dnie zbiornika w stronę jego północnego brzegu i przetarcie szlaku do Zaporoża.
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Dowódca batalionu „Bratstwo” Ołeksij Serediuk poinformował, że przeciwnik skierował do tej operacji setki żołnierzy.
„Wprowadzili tam już wszystko, utworzyli posterunki obserwacyjne i rejony koncentracji wojsk. Szukamy ich, a oni – nas” – powiedział.
Z kolei „Dywizja” porównał rosyjskie szlaki logistyczne w szuwarach do Szlaku Ho Chi Minha z czasów wojny w Wietnamie.
Gęsta roślinność niemal całkowicie sparaliżowała użycie dronów rozpoznawczych, na których dotąd opierała się taktyka obu stron.
„Zdarzały się sytuacje, że przez trzy dni szukaliśmy własnego żołnierza, nie mówiąc już o przeciwniku” – przyznał Serediuk.
Z kolei dowódca sekcji bojowej o pseudonimie „Apacz” podkreślił: „W szuwarach to stara wojna, jak na początku pełnoskalowej inwazji – jest bezpośredni kontakt. Jak tylko wejdziesz między drzewa, znikniesz".
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Z relacji ukraińskich wojskowych wynika, że na tym odcinku rośnie liczba Rosjan składających broń i idących do niewoli.
Oficer o pseudonimie „Czarny” zauważył, że poziom wyszkolenia nowych żołnierzy z Rosji wyraźnie spadł. Dodatkowo w zaroślach narasta panika.
„Wielu z nich poddaje się z powodu strachu przed polowaniem w szuwarach, gdy widzą, jak bez śladu znikają ich towarzysze” – przekazał ukraiński oficer.
Serediuk zaznaczył, że jego pododdział szanuje jeńców i stara się uświadamiać im bezsens prowadzonej wojny.
„Tylu ludzi wysyłają do walki, a oni giną, giną i giną. Moje pytanie brzmi: po co?” – podsumował ukraiński dowódca.
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6 czerwca 2023 roku rosyjskie wojska wysadziły zaporę na Dnieprze w Nowej Kachowce, tworzącą Zbiornik Kachowski. Zlokalizowana na zaporze hydroelektrownia została zniszczona.
Woda zalała wtedy kilkadziesiąt miejscowości, w tym na okupowanych przez Rosję terenach obwodu chersońskiego, powodując katastrofę humanitarną i ekologiczną.
Sztuczny Zbiornik Kachowski, kluczowy dla regulacji i zaopatrzenia regionu w wodę, niemal całkiem wysechł.
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