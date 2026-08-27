Rosyjskie wojska wykorzystują zarośla na dnie wyschniętego Zbiornika Kachowskiego, próbując przedostać się w kierunku Zaporoża na południowym wschodzie Ukrainy – podał w czwartek „New York Times”. Dochodzi tam do bezpośrednich walk z siłami ukraińskimi, ponieważ gęsta roślinność ogranicza użycie dronów.

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Jak poinformował nowojorski dziennik, teren dawnego zbiornika, który wysechł po wysadzeniu przez Rosjan tamy na Dnieprze w 2023 roku, porósł drzewami i szuwarami. Ten trudny obszar o długości niemal 100 km stał się nowym odcinkiem frontu, gdzie walki toczą się na bardzo bliskich dystansach.

„To nieprzejrzysty, trudny, dezorientujący i bardzo niebezpieczny teren” – ocenił oficer ukraińskiego batalionu „Bratstwo” (Braterstwo – PAP) o pseudonimie „Dywizja”.

Głównym celem sił rosyjskich jest przedostanie się po dnie zbiornika w stronę jego północnego brzegu i przetarcie szlaku do Zaporoża.

Setki rosyjskich żołnierzy wśród szuwarów

Dowódca batalionu „Bratstwo” Ołeksij Serediuk poinformował, że przeciwnik skierował do tej operacji setki żołnierzy.

„Wprowadzili tam już wszystko, utworzyli posterunki obserwacyjne i rejony koncentracji wojsk. Szukamy ich, a oni – nas” – powiedział.

Z kolei „Dywizja” porównał rosyjskie szlaki logistyczne w szuwarach do Szlaku Ho Chi Minha z czasów wojny w Wietnamie.

Foto: PAP

Gęsta roślinność niemal całkowicie sparaliżowała użycie dronów rozpoznawczych, na których dotąd opierała się taktyka obu stron.

„Zdarzały się sytuacje, że przez trzy dni szukaliśmy własnego żołnierza, nie mówiąc już o przeciwniku” – przyznał Serediuk.

Z kolei dowódca sekcji bojowej o pseudonimie „Apacz” podkreślił: „W szuwarach to stara wojna, jak na początku pełnoskalowej inwazji – jest bezpośredni kontakt. Jak tylko wejdziesz między drzewa, znikniesz".

Rosjanie poddają się w zaroślach

Z relacji ukraińskich wojskowych wynika, że na tym odcinku rośnie liczba Rosjan składających broń i idących do niewoli.

Oficer o pseudonimie „Czarny” zauważył, że poziom wyszkolenia nowych żołnierzy z Rosji wyraźnie spadł. Dodatkowo w zaroślach narasta panika.

„Wielu z nich poddaje się z powodu strachu przed polowaniem w szuwarach, gdy widzą, jak bez śladu znikają ich towarzysze” – przekazał ukraiński oficer.

Serediuk zaznaczył, że jego pododdział szanuje jeńców i stara się uświadamiać im bezsens prowadzonej wojny.

„Tylu ludzi wysyłają do walki, a oni giną, giną i giną. Moje pytanie brzmi: po co?” – podsumował ukraiński dowódca.

Zbiornik Kachowski wysechł po zniszczeniu tamy

6 czerwca 2023 roku rosyjskie wojska wysadziły zaporę na Dnieprze w Nowej Kachowce, tworzącą Zbiornik Kachowski. Zlokalizowana na zaporze hydroelektrownia została zniszczona.

Woda zalała wtedy kilkadziesiąt miejscowości, w tym na okupowanych przez Rosję terenach obwodu chersońskiego, powodując katastrofę humanitarną i ekologiczną.

Sztuczny Zbiornik Kachowski, kluczowy dla regulacji i zaopatrzenia regionu w wodę, niemal całkiem wysechł.