W czwartek wczesnym popołudniem na terenie prywatnej szkoły Docemus w Gosen-Neu Zittau doszło do groźnego incydentu. Według gazety „Märkische Allgemeine” służby ratunkowe zostały zaalarmowane około godziny 13:45. Policja otrzymała wcześniej kilka zgłoszeń alarmowych.

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Od tego czasu uzbrojeni policjanci zabezpieczają teren, a na miejscu znajduje się wiele pojazdów ratunkowych. „Zabezpieczamy miejsce zbrodni” – ogłosiła brandenburska policja około godziny 15:30.

Według Niemieckiej Agencji Prasowej (dpa) zginęły dwie osoby. Według gazety „Märkische Allgemeine” ofiarami są 18-letnia uczennica szkoły średniej i 30-letni mężczyzna. Mężczyzna zginął, próbując powstrzymać domniemanego sprawcę.

Domniemany sprawca został zatrzymany przez policję. Uważa się, że jest nim 19-letni były chłopak 18-letniej ofiary. Nie jest jasne, czy młody mężczyzna obecnie uczęszcza do szkoły albo czy był jej uczniem.

Dokładne okoliczności ataku pozostają niejasne. Według „Märkische Allgemeine” był to atak z użyciem noża. Na miejscu zdarzenia przebywają liczne siły policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Wezwano również dwa śmigłowce ratunkowe. Śledczy uważają, że w szkole nie ma już zagrożenia.