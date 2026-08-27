Od 1 czerwca 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych weryfikuje aktywność zawodową cudzoziemców spoza UE/EFTA i Wielkiej Brytanii, jako jeden z warunków prawa do świadczenia wychowawczego 800 plus. Zmiana jest elementem zaostrzonych zasad przyznawania wypłat z tego tytułu osobom, które nie mają polskiego obywatelstwa. Weryfikacja opiera się m.in. na danych dotyczących ubezpieczeń społecznych, czyli sprawdzeniu, czy dana osoba podlega polskiemu systemowi i odprowadza składki.

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Obywatele Korei mają problem

Problem pojawia się w przypadku cudzoziemców, którzy legalnie pracują w Polsce, ale na podstawie przepisów o koordynacji zabezpieczenia społecznego podlegają systemowi ubezpieczeń innego państwa.

– Taką sytuację przewiduje m.in. umowa między Polską a Republiką Korei o zabezpieczeniu społecznym – mówi Adam Smuga, managing partner w TIAS Legal.

Jak tłumaczy, celem umowy jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego obu państw i uniknięcie sytuacji, w której osoba pracująca lub czasowo wykonująca pracę w drugim państwie byłaby objęta obowiązkiem opłacania składek w obu krajach. Umowa określa m.in. zasady podlegania właściwemu ustawodawstwu oraz szczególne reguły dotyczące pracowników delegowanych.

– W konsekwencji obywatel Korei Południowej może wykonywać legalną pracę w Polsce, a jednocześnie nie odprowadzać z tego tytułu składek do polskiego systemu – wyjaśnia Adam Smuga.

Konsekwencją tego są problemy z 800 plus. System służący do weryfikacji prawa do tego świadczenia utożsamia bowiem brak polskich składek z brakiem aktywności zawodowej.

– Państwo polskie stworzyło sytuację, w której legalne korzystanie z międzynarodowej umowy zabezpieczenia społecznego staje się argumentem przeciwko prawu do świadczenia. Co więcej, umowa ta nie jest wyjątkiem od prawa, który administracja może pominąć. Jest częścią obowiązującego porządku prawnego. A umów międzynarodowych się dotrzymuje, to jedna z podstaw zaufania w relacjach gospodarczych. Dlatego legislator powinien potraktować ten problem priorytetowo, zanim zacznie realnie oddziaływać na relacje polsko-koreańskie i na biznes, który na tych relacjach się opiera – dodaje Adam Smuga.

Jego zdaniem w tym przypadku nie chodzi o stworzenie odrębnych zasad dla obywateli Korei ani o wypłacanie świadczeń osobom, które nie pracują.

– Chodzi o prawidłowe zweryfikowanie ich statusu zawodowego na bazie rzeczywistego stanu prawnego – podsumowuje.

Nieco inaczej do sprawy podchodzi Piotr Sawicki, partner w kancelarii adwokackiej Sawicki i Wspólnicy.

– Problem dotyczy wyłącznie specyficznej grupy obywateli tego kraju, tj. pracowników oddelegowanych do Polski przez koreańskie podmioty macierzyste. Kwestia ta nie dotyczy natomiast Koreańczyków wykonujących pracę na podstawie bezpośrednich, lokalnych umów zawartych z polskimi pracodawcami – zaznacza.

Potwierdza, że sedno problemu leży w postanowieniach polsko-koreańskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym.

– Na jej mocy pracownicy oddelegowani podlegają systemowi ubezpieczeniowemu państwa wysyłającego, co oznacza opłacanie składek w Korei i brak obowiązku ubezpieczeń emerytalno-rentowych w polskim ZUS – tłumaczy.

Mecenas podkreśla, że dodatkowo sama umowa bilateralna wywiera skutki prawne w Polsce jedynie w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń oraz emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych, a także zasiłków pogrzebowych.

– Świadczenie wychowawcze nie należy do tej kategorii, a więc nie jest możliwe wykorzystywanie postanowień tej umowy do poszerzenia kręgu osób uprawnionych do pobierania świadczenia 800+ o osoby ubezpieczone w Korei – twierdzi.

Mec. Sawicki podkreśla jednocześnie, że w przypadku cudzoziemców oddelegowanych do Polski możliwość pobierania świadczenia 800 plus wynika z reguły z tego, że posiadają oni kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” i są aktywni zawodowo (oraz, oczywiście, przybyli do Polski ze swoimi dziećmi, a te spełniają obowiązek szkolny).

– Sęk w tym, że w rozumieniu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci bycie „aktywnym zawodowo” to, w znacznym uproszczeniu, podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu w związku z wykonywaniem pracy w Polsce. A pracownicy oddelegowani z Korei do Polski nie są objęci tym obowiązkiem ubezpieczeniowym, a więc w świetle prawa nie są uznawani za aktywnych zawodowo, przez co nie przysługuje im prawo do pobierania świadczenia wychowawczego – mówi.

Zdaniem mec. Piotra Sawickiego trudno jednoznacznie ocenić, czy obecny stan jest celowym zamysłem ustawodawcy, czy jedynie niedopatrzeniem.

– Uzależnienie wypłat 800 plus od podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom w Polsce stanowiło po prostu najprostszy i najbardziej weryfikowalny mechanizm operacyjny dla ZUS. W trakcie prac nad nowelizacją przepisów ograniczających dostęp do świadczenia wychowawczego sytuacja oddelegowanych do Polski pracowników koreańskich najprawdopodobniej nie stanowiła przedmiotu czyichkolwiek rozważań – mówi.

Zdaniem prawnika bez bezpośredniej interwencji ustawodawcy obywatelom Korei trudno będzie uzyskać dostęp do świadczenia.

– Jedynym pewnym rozwiązaniem w obecnym stanie prawnym pozostaje zmiana statusu zatrudnienia i przejście na lokalny polski kontrakt z obowiązkiem odprowadzania składek do ZUS. Byłoby to jednak wyjątkowo czasochłonne, jako że wymagałoby uzyskania w Polsce odrębnego zezwolenia na pracę w ramach procedury obarczonej znacznymi opóźnieniami po stronie właściwych organów – mówi.

Każdy przypadek, jego zdaniem, wymaga jednak indywidualnej oceny.

– Ustawa przewiduje wyjątki od wymogu aktywności zawodowej, m.in. w odniesieniu do dzieci będących obywatelami polskimi oraz dzieci posiadających odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Potencjalnie znaczenie mogą mieć także inne tytuły ubezpieczeniowe – dodaje.

Co na to ZUS?

W odpowiedzi na zapytanie „Rzeczpospolitej” ZUS napisał, że w przypadku osób podlegających na podstawie umowy polsko-koreańskiej koreańskiemu, a nie polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych, nieodprowadzanie składek w naszym systemie może skutkować niespełnieniem warunku aktywności zawodowej. W konsekwencji osoba taka może stracić prawo do świadczenia 800 plus, o ile nie zachodzi jeden z wyjątków przewidzianych w ustawie.