Obecnie rodzice co roku muszą składać wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Planowane zmiany mają być dla nich ułatwieniem.

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Wnioski o 800 plus. Jak obecnie wygląda procedura?

Nabór wniosków o 800 plus co roku standardowo rusza w lutym. Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca tego roku do 31 maja. Najlepiej złożyć wniosek do końca kwietnia, by zachować ciągłość wypłat. Wysłanie wniosku w maju i w czerwcu oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem – do końca sierpnia.

Jak przyznaje ZUS, nadal pojawiają się jednak sytuacje, w których rodzice zapominają o złożeniu wniosku. Z tego powodu są stratni finansowo, ponieważ świadczenie jest wtedy wypłacane dopiero od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku złożenia wniosku do 31 sierpnia, ZUS wypłaci świadczenie, z wyrównaniem od sierpnia - w terminie do 31 października 2026 r.

Koniec z uciążliwym obowiązkiem. Rząd szykuje zmiany

Pod koniec kwietnia do konsultacji publicznych trafił projekt ministerstwa rodziny, który zakłada, że prawo do 800 plus na nowy okres świadczeniowy będzie ustalane automatycznie, bez konieczności corocznego składania wniosku. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jest obecnie procedowany przez rząd – w lipcu trafił do Komisji Prawniczej.

– Korzyści z tego płyną przede wszystkim dla klientów, bo jak wspomniałem, zdarzają się jeszcze sytuacje, w których rodzice po prostu zapominają złożyć wniosek. Jeśli wnioski będą składane automatycznie, nie będzie już problemu, że świadczenie przepadnie na przykład na miesiąc – powiedział PAP rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim Wojciech Ściwiarski.

Zgodnie z założeniami prawo do świadczenia ma być odnawiane na podstawie danych przedstawionych we wcześniejszych wnioskach, które posiada ZUS. Modyfikacje byłyby potrzebne tylko w sytuacji, gdy sytuacja rodzinna się zmieni.

Ministerstwo rodziny przewiduje, że zmiany wejdą w życie od okresu świadczeniowego na lata 2027-2028, który rozpocznie się 1 czerwca 2027 r.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem: aplikacji mZUS na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety), platformy eZUS, bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia.

800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodów opiekuna. Wyjątek dotyczy uchodźców z Ukrainy – zgodnie z przepisami mogą oni otrzymać świadczenie wychowawcze tylko na dzieci, które uczęszczają do polskiej szkoły lub tzw. zerówki. Tego warunku nie muszą spełniać młodsze dzieci, których nie dotyczy jeszcze obowiązek nauki.

Ponadto od lutego 2026 r. otrzymywanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR powiązane jest z podjęciem zatrudnienia. Podobne zasady odnoszące się do aktywności zawodowej zostały wprowadzone 1 czerwca 2026 r. także dla innych cudzoziemców spoza UE i EFTA, którzy legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy.

Z obowiązku spełnienia warunku zatrudnienia zwolnieni są m.in. rodzice dzieci z niepełnosprawnościami oraz osoby, które wnioskują o świadczenie na dziecko będące obywatelem Polski.