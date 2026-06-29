Jak informuje ZUS, większość rodziców i opiekunów złożyła już wnioski o świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do 31 maja przyszłego roku. ZUS otrzymał już 4,2 mln wniosków obejmujących 6,2 mln dzieci.

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ZUS przypomina o złożeniu wniosku o 800 plus. Kończy się termin

ZUS przypomina rodzicom, że to ostatni moment na złożenie wniosku o 800 plus na nowy okres świadczeniowy.

– Osoby, które jeszcze nie dopełniły formalności, nie powinny zwlekać. Złożenie wniosku w lipcu oznacza utratę wypłaty za czerwiec – przestrzega Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Rodzice, którzy złożą wniosek po 30 czerwca, otrzymają świadczenie dopiero od miesiąca jego złożenia. Prawo do 800 plus będzie wtedy przysługiwało dopiero od lipca, czyli bez wyrównania za czerwiec.

– Wyjątek dotyczy rodziców nowo narodzonych dzieci. W ich przypadku na złożenie dokumentów są trzy miesiące od dnia narodzin dziecka – dodaje Iwona Kowalska-Matis.

Termin złożenia wniosku o 800 plus wpływa na termin wypłaty

Wniosek o świadczenie 800 plus trzeba składać co roku. Najlepiej zrobić to do końca kwietnia. Daje to gwarancję ciągłości wypłat. Osoby, które złożyły wniosek o 800 plus do końca kwietnia, otrzymały wypłaty za pierwszy miesiąc nowego okresu rozliczeniowego już w czerwcu.

Składając wniosek później, trzeba się liczyć z przerwą w wypłacie świadczenia. W przypadku dokumentów przekazanych w maju ZUS ma czas na wypłatę do końca lipca, a przy wnioskach złożonych w czerwcu – do końca sierpnia. Rodzice, którzy złożyli wnioski w maju i w czerwcu, otrzymają świadczenie z wyrównaniem od czerwca.

Osobom, które złożą wniosek od 1 lipca, środki zostaną wypłacone przez ZUS bez wyrównania – od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Jak złożyć wniosek o 800 plus? Tylko przez internet

Wniosek o świadczenie 800 plus należy złożyć do ZUS. Można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną poprzez: