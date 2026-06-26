Więcej osób skorzysta z 500 plus dla emerytów i rencistów. Nowe zasady już obowiązują
Od 1 marca 2026 r. wzrósł próg dochodowy uprawniający do przyznania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Oznacza to, że większa liczba osób może ubiegać się o 500 plus dla osób niesamodzielnych.
Choć sama kwota świadczenia uzupełniającego w 2026 r. pozostała taka sama i nadal wynosi maksymalnie 500 zł, to po marcowej waloryzacji podniesiono próg dochodowy uprawniający do jego wypłaty. Od 1 marca 2026 r. wynosi on 2 687,67 zł brutto. Do lutego była to kwota 2 552,39 zł brutto.
– Maksymalna wysokość świadczenia dla osób niesamodzielnych pozostanie bez zmian i nadal będzie to 500 zł „na rękę”. Wyższy za to będzie próg dochodowy uprawniający do świadczenia, bo wzrośnie o ponad 135 złotych, dlatego łatwiej będzie je uzyskać. Zmiana limitu od 1 marca nie oznacza, że zainteresowani muszą składać o świadczenie nowy wniosek. Nowy wniosek trzeba złożyć w ZUS tylko, gdy upłynął termin ważności orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub gdy nowy próg dochodowy obecnie pozwala na uzyskanie świadczenia – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie opolskim, cytowany przez portal Niepelnosprawni.pl.
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Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, należy złożyć wniosek.
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Świadczenie uzupełniające wynosi maksymalnie 500 zł. Zostanie ono wypłacone w tej kwocie osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, które nie są uprawnione do emerytury ani renty i nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych lub których łączna kwota świadczeń nie przekracza 2187,67 zł brutto.
Jeżeli osoba pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie w wyższej wysokości, świadczenie uzupełniające zostanie odpowiednio pomniejszone. Łączna kwota wypłacanych świadczeń nie może być bowiem wyższa od progu 2 687,67 zł. ZUS wypłaci wtedy różnicę między kwotą 2687,67 zł, a sumą pobieranych świadczeń. Przykładowo, przy dochodzie 2 300 zł brutto, świadczenie uzupełniające wyniesie 387,67 zł.
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