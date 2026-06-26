1978,49 zł renty z ZUS. Te choroby uprawniają do świadczenia
Wysokość renty zależy od tego, czy dana osoba została uznana za całkowicie czy też częściowo niezdolną do pracy oraz od wypracowanego stażu pracy. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 75 proc. renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Świadczenia emerytalno–rentowe są co roku waloryzowane. Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy jest tej samej wysokości, co najniższa emerytura. Od 1 marca 2026 r. kwoty świadczeń rentowych wynoszą:
Jeżeli wysokość renty jest niższa od kwoty najniższej renty, ZUS podwyższy ją do tej kwoty. Zrobi to również wtedy, gdy ustalenie podstawy wymiaru świadczenia nie jest możliwe.
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Aby ZUS przyznał świadczenie, trzeba spełnić wymagane warunki. O stwierdzeniu niezdolności do pracy decydują orzecznicy ZUS. Indywidualne orzeczenie zależy od rodzaju choroby lub stopnia jej zaawansowania. Portal Rynek Zdrowia podaje listę chorób, które najczęściej są podstawą do przyznania renty. Znajdują się na niej m.in.:
Do renty uprawniają również choroby zawodowe. Wśród nich najczęściej diagnozowane są m.in.:
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Rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy może otrzymać osoba, która ze względu na stan zdrowia utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, a rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy ZUS przyzna w przypadku utraty możliwości wykonywania pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami z powodu stanu zdrowia.
Aby otrzymać rentę, osoba uznana za niezdolną do pracy musi mieć odpowiedni staż ubezpieczeniowy. Wynosi on:
Niezdolność do pracy musi przy tym powstać w czasie okresów składkowych lub nieskładkowych, okresów pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, za które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.
Nie jest to wymagane, jeśli ubiegający się o rentę jest całkowicie niezdolny do pracy i ma staż ubezpieczeniowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet lub 25–letni dla mężczyzn. Jeżeli natomiast ktoś stał się niezdolny do pracy po ukończeniu 30 lat, nie musi posiadać 5 lat w ostatnich 10 latach, jeśli jest całkowicie niezdolny do pracy i udowodnił 25 lat składkowych dla kobiet i 30 lat składkowych dla mężczyzn.
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