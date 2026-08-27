Ratko Mladić był jedną z najważniejszych postaci wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 1992–1995. Międzynarodowy Trybunał dla byłej Jugosławii skazał go za ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne, w tym za jego rolę w masakrze w Srebrenicy, gdzie zamordowano ponad 8 tys. bośniackich muzułmanów.

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Mladić przez lata ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Został zatrzymany dopiero w maju 2011 roku w Serbii, a w 2017 roku usłyszał wyrok dożywocia. W 2021 roku apelacja została odrzucona, a wyrok utrzymano w mocy.

W ostatnich miesiącach jego stan zdrowia był bardzo ciężki. Według serbskich mediów doznał kilku udarów, a rodzina wielokrotnie zabiegała o możliwość leczenia go w Serbii.

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Ratko Mladić – generał, który stał się symbolem zbrodni wojny w Bośni

W czasie wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 1992–1995 Mladić należał do najważniejszych przywódców wojskowych bośniackich Serbów. Podległe mu siły prowadziły działania wymierzone w ludność muzułmańską i chorwacką. Międzynarodowy Trybunał dla byłej Jugosławii uznał później, że Mladić odegrał kluczową rolę w kampanii mającej na celu trwałe usunięcie nie-Serbów z terenów zajmowanych przez siły Republiki Serbskiej.

Jednym z najbardziej tragicznych rozdziałów jego działalności było oblężenie Sarajewa. Przez niemal cztery lata miasto było ostrzeliwane przez siły bośniackich Serbów, a mieszkańcy byli celem ostrzału artyleryjskiego i snajperskiego. Trybunał uznał, że kampania ta miała na celu terroryzowanie ludności cywilnej.

Najcięższe zarzuty wobec Mladicia dotyczyły jednak wydarzeń w Srebrenicy. W lipcu 1995 roku, po zajęciu przez siły VRS ogłoszonej przez ONZ „strefy bezpieczeństwa”, zamordowano ponad 8 tys. bośniackich muzułmanów, przede wszystkim mężczyzn i chłopców. Kobiety, dzieci i osoby starsze zostały w dużej mierze przymusowo wysiedlone. Międzynarodowy Trybunał uznał masakrę w Srebrenicy za ludobójstwo.

Mladić przez wiele lat pozostawał na wolności, mimo że już w 1995 roku został oskarżony przez trybunał w Hadze. Przez lata ukrywał się, korzystając m.in. ze wsparcia części środowisk nacjonalistycznych w Serbii. Został zatrzymany 26 maja 2011 roku w Serbii, a kilka dni później przekazano go Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu dla byłej Jugosławii.

Po procesie, rozpoczętym w 2012 roku, listopadzie 2017 roku sąd w Hadze skazał Mladicia na dożywotnie pozbawienie wolności. Uznano go za winnego ludobójstwa w Srebrenicy, zbrodni przeciwko ludzkości oraz naruszeń praw i zwyczajów wojennych, w tym prześladowań, mordów, deportacji, terroru wobec ludności cywilnej i brania zakładników. Sąd nie uznał go natomiast za winnego ludobójstwa w odniesieniu do zbrodni popełnionych w kilku innych gminach Bośni w 1992 roku. W czerwcu 2021 roku izba apelacyjna utrzymała wyrok dożywocia.

Dla części serbskich nacjonalistów Mladić pozostawał bohaterem wojennym. Dla ofiar wojny w Bośni i ich rodzin był symbolem odpowiedzialności za jedne z najcięższych zbrodni w Europie od czasu II wojny światowej.