Władimir Putin na pokładzie rosyjskiego krążownika rakietowego Wariag
Sean Wiswesser skomentował niezapowiedzianą wizytę szefa Centralnej Agencji Wywiadowczej w Moskwie. Doniesienia, że John Ratcliffe ostrzegł Rosję przed prowokacjami lub atakiem na NATO to dobry znak, sugerujący bardziej stanowczą politykę obecnej administracji USA wobec Rosji, a dyrektor CIA był dobrą osobą, by przekazać ten komunikat – ocenił.
– Rosja pod rządami Władimira Putina jest państwem zdominowanym przez służby bezpieczeństwa. Siłowicy, ludzie służb, rządzą tym krajem – powiedział. – Wysyłając dyrektora CIA mamy większą szansę, że rząd rosyjski faktycznie posłucha – dodał.
Czytaj więcej
Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) John Ratcliffe pojechał do Moskwy, by prywatnie przedstawić „ponurą” ocenę stanu rosyjskiej agresji...
Były oficer CIA, który, jak zaznaczył, przez 30 lat pracował przeciwko rosyjskiemu wywiadowi, ocenił, że dotychczasowa reakcja Zachodu na rosyjskie ataki poniżej progu wojny była niewystarczająca. – Jako Sojusz nie odpowiadaliśmy wystarczająco mocno. W ogóle nie odpowiadaliśmy. Przez ostatnich kilka lat eskalacji to było puste odstraszanie. NATO w zasadzie tylko przyjmowało ciosy – powiedział.
Zdaniem Wiswessera obecna fala działań poniżej progu wojny jest sterowana przez rosyjskie służby. Wskazują na to m.in. doniesienia z Niemiec o dronie z ładunkiem wybuchowym znalezionym przy ukraińskim samolocie transportowym na lotnisku w Lipsku, powiązanym przez amerykańskie służby wywiadowcze z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU. – Bandyci, którzy kierują rosyjskimi służbami, wychodzą ze skóry, żeby zaimponować swojemu szefowi, Putinowi – ocenił ekspert.
Rozmówca PAP zastrzegł, że nie ma dostępu do ocen wywiadowczych i nie komentuje ich treści. Ocenił jednak, iż sama wizyta Ratcliffe'a w Moskwie jest sygnałem, że administracja w Waszyngtonie poważnie traktuje zagrożenie dla Sojuszu.
Szef CIA John Ratcliffe udał się do Moskwy jednym z największych samolotów transportowych, a jego podróż można było śledzić na portalach
W ocenie Wiswessera kluczowe jest, czy przekazane Rosji ostrzeżenie było konkretne. Były oficer CIA przywołał poprzednią znaną publicznie wizytę szefa służby w Moskwie, Billa Burnsa w 2021 r., kiedy poprzednia administracja starała się odwieść Rosję od planów dokonania inwazji na Ukrainę. – Problem z ostrzeżeniem dyrektora Burnsa polegał na tym, że nie miało zębów. To była bardzo mglista groźba – stwierdził.
Rozmówca PAP przypomniał, że w 2021 r. Burns został przyjęty przez Nikołaja Patruszewa, byłego szefa FSB, który – jak wynika z medialnych doniesień i wspomnień samego Burnsa – miał wyśmiać ostrzeżenie. – Mam nadzieję, że w przypadku (wizyty Ratcliffe'a – red.) było to bardziej konkretne, że jego rozmówcy z rosyjskich służb usłyszeli: „jeśli zdecydujecie się zaatakować, będziemy eskalować: zrobimy to, to i to”. Chodzi o to, żeby dyrektor (CIA – red.) wyjechał z Moskwy, a Rosjanie powiedzieli: „Cholera, tym razem naprawdę mówią serio” – dodał.
Czytaj więcej
„Geopolityczną demonstracją”, której celem było ostrzeżenie Rosji przed atakiem na państwa NATO określa niemiecka prasa wtorkową wizytę szefa CIA J...
Brak spotkania Ratcliffe'a z Putinem ekspert uznał za spójny z rosyjską praktyką. – (W Rosji – red.) uznaliby to za ukłon Putina wobec szefa służby. Nigdy by tego nie zrobili – podkreślił.
Za błędne uznał też diagnozy o słabnącej pozycji Putina. – Nie wierzcie w plotki o słabości Putina. Uważam, że jest silny i że czuje się ośmielony – powiedział, opisując rosyjskiego przywódcę jako otoczonego ludźmi, którzy nigdy mu się nie sprzeciwiają.
Szef CIA John Ratcliffe
Według Wiswessera kolejnymi krokami Sojuszu powinno być pełne wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych do wsparcia Ukrainy oraz pomoc Kijowowi w uderzeniach dalekiego zasięgu. Ekspert wymienił w tym kontekście niemieckie pociski manewrujące Taurus, których Berlin dotąd nie przekazał Ukrainie, oraz amerykańskie pociski ERAM, zatwierdzone do sprzedaży Ukrainie. – ERAM-y już sprawdziliśmy. Wystarczy odblokować oprogramowanie w F-16, żeby mogły ich używać. To nie jest trudne – ocenił.
Pytany o możliwe scenariusze rosyjskiej eskalacji, Wiswesser powiedział, że nie można wykluczyć niemal niczego, w tym ataku zbrojnego na państwa bałtyckie. Przestrzegł, że choć Ukraina wyprzedza Rosję jeśli chodzi o używanie dronów dronowych, to Rosja góruje pod tym względem nad NATO, Sojusz musi więc szybko nadrobić te braki i luki w bezpieczeństwie.
Czytaj więcej
Nieoczekiwana wizyta dyrektora CIA Johna Ratcliffe’a w Moskwie nie napawa optymizmem – ocenił ekspert brytyjskiego think tanku Chatham House, Keir...
Sean Wiswesser to emerytowany, wysoki rangą oficer operacyjny CIA z 30-letnim stażem w środowisku wywiadowczym, a także były szef placówki CIA. Zastrzegł, że wyrażane przez niego poglądy nie reprezentują stanowiska władz USA.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas