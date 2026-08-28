W piątek po godz. 9.20 rozpoczęło się posiedzenie Rady Ministrów ws. projektu budżetu na 2027 r. Wśród priorytetów mają być: bezpieczeństwo, zdrowie, inwestycje energetyczne, kolejowe i drogowe.

Reklama Reklama

Donald Tusk: Przyszłoroczny budżet jest napięty, ale odpowiedzialny

Tusk, rozpoczynając posiedzenie, ocenił, że nie wszyscy zdają sobie sprawę, w jakich warunkach przyszło Polsce zarządzać własną gospodarką i finansami. – Mamy wojnę za naszą granicą, inne konflikty, takie jak irański, które wpływają także bezpośrednio na kondycję finansową (...). Konsekwencje tego wielkiego, globalnego zamieszania są liczone w miliardach, grubych miliardach złotych – powiedział szef rządu.

– Chcemy, aby ten budżet był elementarnie odpowiedzialny. Tutaj mówimy o tych wskaźnikach, na które wszyscy zwracają uwagę, tj. i dług, i deficyt. Wiadomo, że chcielibyśmy, żeby te wskaźniki były niższe, ale równocześnie nie chcemy i nie pozwolimy na to, żeby polska gospodarka stanęła – podkreślił premier.

Stwierdził, że budżet na przyszły rok jest „napięty, ale odpowiedzialny”.

Budżet państwa na 2027 rok. O 26 mld zł więcej na zdrowie

Odnosząc się do finansowania ochrony zdrowia, Donald Tusk powiedział: – Pracujemy nad tym, żeby te wyraźnie większe pieniądze na zdrowie nie zostały zmarnowane w żaden sposób i dlatego tak pieczołowicie pilnujemy pracy nad tą ustawą, żeby te pieniądze nie zostały „przeżarte” – użyję brzydkiego kolokwializmu – tylko żeby służyły rzeczywiście pacjentowi i poprawie sytuacji w ochronie zdrowia – powiedział premier.

Przed rokiem – w budżecie na 2026 r. – całość nakładów na ochronę zdrowia była zaplanowana na kwotę 247,8 mld zł. Stanowiło to o 25 mld zł więcej niż w roku 2025 r..

Donald Tusk: Inwestujemy w polski przemysł zbrojeniowy

– W budżecie znaleźliśmy środki tak, aby te filary naszego myślenia były jak najbardziej czytelne i takie oczywiste dla ludzi i żeby miały swoje dobre konsekwencje – powiedział szef rządu. Wśród tych filarów wymienił: bezpieczeństwo, jakość życia i inwestycje m.in. w energię oraz kolej.

Premier podkreślił, że Polska inwestuje m.in. w obronność, w polski przemysł zbrojeniowy i wojsko. – Nie muszę nikomu mówić, ile wciąż pieniędzy wydajemy zarówno na zbrojenia, ale także inwestujemy w polski przemysł zbrojeniowy. Oczywiście wojsko, ale także służby, resort spraw wewnętrznych – to wszystko, co składa się na bezpieczeństwo granicy, bezpieczeństwo w powietrzu – powiedział Tusk.

Szef rządu dodał: „chcemy, żeby ludzie w Polsce czuli się bezpieczni, żeby chcieli tutaj żyć, rodzić, wychowywać swoje dzieci i ten efekt – mimo trudnych okoliczności – uzyskaliśmy w ostatnich miesiącach”. – Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna nie tylko jako miejsce inwestycji, ale też jako miejsce zamieszkania dla ludzi – zaznaczył Tusk.

Wskazał, że poprawa jakości życia to także wzrost inwestycji np. w usługi kolejowe. – To zarówno połączenia z miejscowościami, które były wykluczone przez lata, a nawet dziesięciolecia. To są pociągi coraz wygodniejsze, coraz szybsze – mówił. Przypomniał, że „przed nami wielkie decyzje inwestycyjne”, a niedługo ruszy budowa projektu Port Polska.

– Mam nadzieję, że także w tym budżetowym roku rozstrzygniemy ostatecznie, z kim i jak będziemy budować te najszybsze europejskie koleje właśnie u nas w Polsce; a to wszystko także (...) kosztuje sporo, sporo pieniędzy – wskazał szef rządu.

Jak mówił, aby „myśleć o bezpiecznej i możliwie taniej energii”, musimy inwestować „gigantyczne pieniądze”. Dodał, że zabezpieczone zostało pełne finansowanie projektów dot. energetyki jądrowej. – To są dziesiątki, dziesiątki miliardów złotych także w sieci energetyczne, usprawnienie całego systemu – powiedział premier.

Zgodnie z procedurą budżetową przedstawioną na stronie resortu finansów, w sierpniu MF ma opracować i przesłać rządowi wstępny projekt budżetu, a następnie przekazać go do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego. Na przyjęcie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na kolejny rok i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu Rada Ministrów ma czas do 30 września.