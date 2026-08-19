Przyszedł na świat w 1954 r. w Legnicy, którą nazywano wówczas „małą Moskwą”. Pierwsze kroki stawiał na bruku, po którym nieustannie kręcili się sowieccy żołnierze. To właśnie w tym mieście Rosjanie urządzili bazę dla Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej.

Zgodnie z opisem Górskiego w książce Łukasza Grassa „Najlepszy. Gdy słabość staje się siłą”, odnoszącym się do tamtej rzeczywistości, „tuż po wojnie nie było mowy o przyjaźni, a zajmowanie Legnicy przez Rosjan wyglądało jak najzwyklejsza okupacja i wiązało się z przymusowymi wysiedleniami”. Wojskowi zajęli dla siebie najbardziej atrakcyjną dzielnicę miasta, a Polacy musieli funkcjonować na jej obrzeżach. Wstęp do rosyjskiej dzielnicy był zakazany.