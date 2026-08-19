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Sport uratował życie Jerzego Górskiego. Drugiego dnia w Monarze ruszył na trening

Sport może nie tylko znacząco poprawić jakość życia, ale wręcz je uratować. Przypomina o tym historia wybitnego polskiego triathlonisty Jerzego Górskiego, który wygrał walkę z uzależnieniem od narkotyków. Niedługo minie 36 lat, odkąd został mistrzem świata w podwójnym Ironmanie.

Publikacja: 19.08.2026 07:06

Antonin, (woj. wielkopolskie), 05.08.2022. Trening z polskim triathlonist¶, byłym mistrzem úwiata w

Antonin, (woj. wielkopolskie), 05.08.2022. Trening z polskim triathlonist¶, byłym mistrzem úwiata w podwŰjnym Ironmanie - Jerzym GŰrskim (przŰd), 5 bm. w Antoninie. Jerzy GŰrski był prelegentem Festiwalu PodrŰřy i Regionu "Odyseja AntoniŇska 2022". W 1984 r. GŰrski rozpocz¶ł leczenie we wrocławskim Monarze. Jednym z elementŰw terapii było bieganie. W 1990 został zwyciÍzc¶ Double Iron Triathlon (podwŰjny Ironman) w amerykaŇskim Huntsville. (gj) PAP/Tomasz Wojtasik

Foto: Tomasz Wojtasik

Zofia Brzezińska

Przyszedł na świat w 1954 r. w Legnicy, którą nazywano wówczas „małą Moskwą”. Pierwsze kroki stawiał na bruku, po którym nieustannie kręcili się sowieccy żołnierze. To właśnie w tym mieście Rosjanie urządzili bazę dla Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej.

Zgodnie z opisem Górskiego w książce Łukasza Grassa „Najlepszy. Gdy słabość staje się siłą”, odnoszącym się do tamtej rzeczywistości, „tuż po wojnie nie było mowy o przyjaźni, a zajmowanie Legnicy przez Rosjan wyglądało jak najzwyklejsza okupacja i wiązało się z przymusowymi wysiedleniami”. Wojskowi zajęli dla siebie najbardziej atrakcyjną dzielnicę miasta, a Polacy musieli funkcjonować na jej obrzeżach. Wstęp do rosyjskiej dzielnicy był zakazany.

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