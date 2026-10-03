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Jeśli owady wyginą, to samo stanie się z ptakami korzystającymi z owadziej diety
Tego roku pierwszego motyla zaobserwowałem dopiero w środku lata. W Zenonowie za Wołominem, gdzie mamy kawałek trawnika, dawniej roiło się od motyli, większych i mniejszych. Pszczół od kilku lat prawie nie ma, zastępują je nieliczne trzmiele, których też jakby ubyło. Stół na werandzie rano pokryty był łuskami skrzydeł ciem – pozostałością po nocnych ucztach nietoperzy. Teraz gdy czyszczę blat przed śniadaniem, znajduję jedno skrzydełko albo dwa.
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