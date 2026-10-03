Tego roku pierwszego motyla zaobserwowałem dopiero w środku lata. W Zenonowie za Wołominem, gdzie mamy kawałek trawnika, dawniej roiło się od motyli, większych i mniejszych. Pszczół od kilku lat prawie nie ma, zastępują je nieliczne trzmiele, których też jakby ubyło. Stół na werandzie rano pokryty był łuskami skrzydeł ciem – pozostałością po nocnych ucztach nietoperzy. Teraz gdy czyszczę blat przed śniadaniem, znajduję jedno skrzydełko albo dwa.