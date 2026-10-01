Rzeczpospolita

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Wokulski był dzieckiem Starego Miasta. Rzecki pierwszy raz zobaczył go u Hopfera

Gdy po wielu perypetiach Stanisław Wokulski zamieszkał na Krakowskim Przedmieściu, na Starówkę zaglądał tylko wyjątkowo. Choć wiązały się z nią doświadczenia jego młodości, nie darzył jej sentymentem. Przeciwnie niż jego starszy wiekiem przyjaciel, Ignacy Rzecki.

Publikacja: 01.10.2026 17:57

W pierwszej połowie XIX wieku większy kapitał zaczął się przenosić poza Stare Miasto. Pozostali śred

W pierwszej połowie XIX wieku większy kapitał zaczął się przenosić poza Stare Miasto. Pozostali średni i drobni przedsiębiorcy, kupcy, rzemieślnicy, oberżyści. W Rynku znajdowały się też jatki mięsne

Foto: Biblioteka Kongresu

Andrzej Chwalba

Książka Andrzeja Chwalby „Świat Lalki. Historia prawdziwa”, ukaże się w połowie października nakładem wydawnictwa Wielka Litera, Warszawa 2026 Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji

Stare Miasto Warszawa, w XIX wieku zwane coraz częściej Starówką, jest obecne w „Lalce” przede wszystkim dzięki Rzeckiemu i jego pamiętnikowi. Ma swoje miejsce w powieści jako obiekt wspomnień i punkt odniesienia w stosunku do innych dzielnic – tych bogatszych i tych uboższych.

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