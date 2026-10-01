Książka Andrzeja Chwalby „Świat Lalki. Historia prawdziwa”, ukaże się w połowie października nakładem wydawnictwa Wielka Litera, Warszawa 2026 Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji

Stare Miasto Warszawa, w XIX wieku zwane coraz częściej Starówką, jest obecne w „Lalce” przede wszystkim dzięki Rzeckiemu i jego pamiętnikowi. Ma swoje miejsce w powieści jako obiekt wspomnień i punkt odniesienia w stosunku do innych dzielnic – tych bogatszych i tych uboższych.