Spółka poinformowała o nagłych zmianach w komunikacie giełdowym opublikowanym w czwartek, 1 października. Jak wskazała, decyzja o rezygnacji zarządu jest związana z wydanym przez sąd postanowieniem z 29 września 2026 r. o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie przez PKP Cargo zarządu nad całością jego przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.

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Jednocześnie w czwartek rada nadzorcza spółki oddelegowała Monikę Starecką, członka rady nadzorczej, do czasowego, tj. od 2 października 2026 roku do 31 grudnia 2026 roku, wykonywania czynności prezesa zarządu PKP Cargo.