Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 18 na 19 sierpnia:

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Donald Trump wstrzymuje 50-proc. cła na import z Kanady

Prezydent USA ogłosił, że na trzy dni wstrzymał wejście w życie 50-procentowych ceł na część importu z Kanady. Taryfy miały zacząć obowiązywać od środy. „Wstrzymałem 50-procentowe cła na Kanadę, które miały wejść w życie rano, na okres trzech dni, ponieważ Kanada i USA – pod warunkiem sfinalizowania dokumentów – zawarły porozumienie! Wielki rurociąg Keystone XL, dawno temu pogrzebany przez Śpiącego Joe Bidena, może zostać wskrzeszony!” – napisał Donald Trump w swoim serwisie społecznościowym Truth Social.

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Rurociąg Keystone XL miał transportować kanadyjską ropę do amerykańskich rafinerii. Zielone światło na realizację projektu dano w czasach pierwszej kadencji Trumpa, decyzję zmienił Joe Biden.

We wtorek amerykański przywódca rozmawiał na temat ceł z premierem Kanady Markiem Carneyem. Przed miesiącem Trump zapowiedział, że od 19 sierpnia zaczną obowiązywać 50-procentowe cła na niektóre towary z Kanady: od wina, przez kije hokejowe, po cement. W uzasadnieniu decyzji Biały Dom napisał, że Ottawa dyskryminuje amerykańskie produkty (przemysł motoryzacyjny, mleczarski i alkoholowy). Chodziło m.in. o zasady kwotowego zarządzania produkcją mleczną w Kanadzie oraz wstrzymanie importu amerykańskich alkoholi i win, które w 2025 r. wprowadziły kanadyjskie prowincje.

Zapowiadając taryfy Trump powołał się na zapisy ustawy z 1930 r., która pozwala na nałożenie ich w wysokości do 50 proc. bez zgody Kongresu, jeśli stwierdzono, że dany kraj dyskryminuje towary z USA. Carney mówił wówczas, że Kanada jest gotowa do rozmów, ale będzie wspierać i chronić swoją gospodarkę, nie wykluczał także podjęcia działań odwetowych.

Trzynasta w tym roku egzekucja na Florydzie

Tuż po północy czasu polskiego na Florydzie wykonano trzynastą w tym roku egzekucję. 61-letni William Frances Silvia był skazany za zabójstwo żony i postrzelenie teściowej. Mężczyzna zmarł po podaniu trzech środków w więzieniu stanowym na Florydzie w pobliżu Starke. – Przykro mi, że to wszystko się wydarzyło. To był wypadek. Nigdy nie chciałem jej skrzywdzić – mówił w ostatnim słowie.

Silvia został skazany za zabójstwo pierwszego stopnia i usiłowanie zabójstwa w związku z atakiem z 2006 r. Według akt sądowych pojechał do domu w rejonie Orlando, gdzie od dwóch miesięcy mieszkała Patricia Silvia, z którą przebywał w separacji. Po nieudanej próbie pojednania wyjął z samochodu strzelbę, zastrzelił żonę i zranił jej matkę, Betty Woodard. – Nic, co wydarzy się dzisiaj, nie może zwrócić nam tych skradzionych lat. Żadna egzekucja nie odda Patricii jej dzieciom, ani nie pozwoli jej poznać wnuków, o których marzyła. Ale dzisiaj możemy pamiętać, że życie Patricii było czymś więcej, niż straszliwy czyn, który je zakończył – mówiła po egzekucji siostra ofiary, Pamela Wyatt.

Silvia został po raz pierwszy skazany na śmierć w 2008 r. Później przyznano mu możliwość ponownego postępowania dotyczącego wymiaru kary, ale Sąd Najwyższy Florydy w 2018 r. przywrócił wyrok śmierci.

Według AP Floryda pod rządami republikańskiego gubernatora Rona DeSantisa przeprowadziła w tym roku 13 z łącznej liczby 23 egzekucji w USA. W lipcu jako pierwszy stan od blisko dekady straciła dwóch więźniów jednego dnia. W 2025 r. na Florydzie przeprowadzono rekordową od przywrócenia kary śmierci w 1976 r., liczbę 19 egzekucji spośród 47 w całych USA. Kolejne egzekucje zaplanowano na wrzesień.

Niespodzianki w prawyborach w USA

W kilku stanach USA odbyły się prawybory przed listopadowymi wyborami do Kongresu i władz stanowych. Doszło do kilku niespodzianek. Na Florydzie AP ogłosiła zwycięstwo popieranego przez prezydenta Donalda Trumpa kongresmena Byrona Donaldsa w republikańskich prawyborach na gubernatora. W listopadzie zmierzy się z Davidem Jollym, byłym republikańskim kongresmenem, który przeszedł do Partii Demokratycznej i zdobył jej nominację. Donalds, jeśli wygra wybory, zostanie pierwszym czarnoskórym gubernatorem Florydy.

Niespodziankę sprawiła demokratyczna socjalistka Angie Nixon, należąca do Democratic Socialists of America, która pokonała w prawyborach do Senatu faworyzowanego Alexandra Vindmana, emerytowanego podpułkownika i jednego z kluczowych świadków w pierwszym procesie impeachmentu Trumpa. Nixon zmierzy się w listopadzie z republikańską senator Ashley Moody, która pewnie zdobyła nominację swojej partii. Zwycięstwo Nixon AP uznała za kolejny sukces progresywnego skrzydła Demokratów.

Jednym z najgłośniejszych rozstrzygnięć wyborów do Izby Reprezentantów była porażka republikańskiego kongresmena Cory’ego Millsa. Ubiegający się o reelekcję polityk, któremu towarzyszyły skandale i zarzuty dotyczące jego życia prywatnego, przegrał w 7. okręgu z byłym prezenterem telewizyjnym Ryanem Elijahem. Zwyciężyła natomiast była przewodnicząca Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej Debbie Wasserman Schultz, choć po zmianie granic okręgów znalazła się w trudniejszej sytuacji.

W Wyoming w republikańskich prawyborach na gubernatora AP ogłosiła zwycięstwo Erica Barlowa. Kongresmenka Harriet Hageman, popierana przez Trumpa, zdobyła nominację Republikanów do Senatu i jest zdecydowaną faworytką listopadowego głosowania w jednym z najbardziej konserwatywnych stanów USA.

Korea Południowa i USA skracają wspólne manewry

Stany Zjednoczone i Korea Południowa podjęły decyzję o skróceniu wspólnych manewrów o ponad połowę – ogłosiła południowokoreańska armia. „Na wniosek strony amerykańskiej oba kraje zdecydowały się częściowo dostosować manewry, w tym czas ich trwania i skalę” – przekazało południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS) i dodało, że ograniczeniu ulegną również wspólne ćwiczenia poligonowe.

Tegoroczne manewry Ulchi Freedom Shield (UFS), które rozpoczęły się w poniedziałek, zakończą się 21, a nie 27 sierpnia. Według medialnych doniesień odwołana zostanie druga faza ćwiczeń, która miała objąć symulację kontrataku w odpowiedzi na agresję wroga, mimo że – jak podkreśliła agencja Yonhap – manewry UFS „mają przede wszystkim na celu przygotowanie (wojsk) na ewentualne sytuacje kryzysowe związane z Koreą Północną”. Przedstawiciel Pentagonu, cytowany przez AFP, zapewnił, że wprowadzone zmiany pozwolą „zachować zasadnicze cele” szkoleniowe oraz gotowość bojową.

Donald Trump poinformował w niedzielę, że zażądał „znaczącego ograniczenia” UFS. Decyzję uzasadnił kosztami ćwiczeń, bardzo dobrymi stosunkami z przywódcą Korei Północnej., Kim Dzong Unem oraz odmową Korei Południowej w kwestii dołączenia do wojny przeciwko Iranowi. Szef południowokoreańskiego resortu dyplomacji Czo Hjun oświadczył w środę, że ani urzędnicy rządowi w Seulu, ani ich amerykańscy odpowiednicy „nie wiedzieli wcześniej” o decyzji Trumpa w sprawie manewrów.

Reżim w Pjongjangu tradycyjnie potępił ćwiczenia, które uznaje za „próbę przed inwazją” oraz określa USA i Koreę Południową w państwowych mediach mianem „podżegaczy wojennych”. Według „Wall Street Journal”, Trump dąży do kolejnego spotkania z Kim Dzong Unem. Miałoby do niego dojść jesienią, prawdopodobnie przy okazji zaplanowanego na listopad szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Chinach. Trump spotykał się z Kimem w 2018 i 2019 roku.

Liczne ofiary pożaru w Kalkucie

Co najmniej dziewięć osób, w tym dziecko, zginęło w pożarze, do którego doszło w hotelu w Kalkucie. Jak podała agencja Reutera, powołując się na miejscową policję, ogień wykryto ok. godz. 2.50 czasu lokalnego na drugim piętrze budynku. Według tego źródła, pożar został opanowany w ciągu godziny. Rozmówca agencji przekazał, że ok. 30 osób udało się bezpiecznie ewakuować.

Hotel, w którym doszło do pożaru Foto: REUTERS/Sahiba Chawdhary

Przyczyną pożaru mogło być zwarcie elektryczne, choć informator Reutera z policji zastrzegł, że sprawa nie została jeszcze przesądzona. Według lokalnych mediów, w pożarze zginęło dziewięcioro obywateli Bangladeszu, a sześć dalszych osób odniosło obrażenia. Policja nie potwierdziła jeszcze narodowości ofiar.

Hotel, w którym doszło do pożaru położony jest w centrum Kalkuty i słynie z przystępnych cen.