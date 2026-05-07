Samolot linii China Eastern Airlines rozbił się na zboczu góry w powiecie Tengxian w regionie Guangxi w południowych Chinach.
Wskazują one, że odcięty został dopływ paliwa do obu silników Boeinga 737, a następnie maszyna runęła na zbocze wzgórza w południowych Chinach. Zginęły wówczas 132 osoby, czyli wszystkie, które znajdowały się na pokładzie.
NTSB poinformowała, że jej dochodzenie w sprawie największej katastrofy lotniczej w Chinach od trzech dekad nie ujawniło dotąd żadnych problemów technicznych. Przełączniki paliwa w Boeingach 737 są bowiem mechanicznym elementem sterującym dopływem paliwa do silników; ich przestawienie z pozycji „run” do „cutoff” wymaga świadomego działania pilota.
Jak informuje Reuters, w marcu chiński urząd ds. lotnictwa po raz drugi nie opublikował corocznego raportu z postępów w dochodzeniu, przez co czwarta rocznica tragedii minęła bez informacji o jej przyczynach.
Dane ujawnione przez NTSB pochodzą z rejestratora parametrów lotu. Wynika z nich, że przełączniki paliwa obu silników zostały przestawione niemal jednocześnie. Reuters informował już w 2022 r., że śledczy koncentrowali się na działaniach załogi i nie znaleźli dowodów na usterkę techniczną.
„Stwierdzono, że podczas lotu na wysokości 29 000 stóp przełączniki paliwa obu silników zostały przestawione z pozycji »run« do »cutoff«. Po tym zdarzeniu obroty silników zaczęły spadać” – czytamy w raporcie NTSB.
Administracja Lotnictwa Cywilnego Chin (CAAC) oraz China Eastern Airlines nie odpowiedziały na prośby Reutersa o komentarz w sprawie najnowszych ustaleń. Rzecznik chińskiego MSZ odmówił odniesienia się do amerykańskich informacji podczas środowej konferencji prasowej.
Rejestrator danych lotu, jedna z dwóch tzw. czarnych skrzynek, został odzyskany z wraku i przekazany do laboratorium NTSB w Waszyngtonie. Wszczęta została taka procedura, ponieważ Boeing jest amerykańskim producentem samolotów.
Katastrofy lotnicze spowodowane przez świadomą decyzję człowieka należą do rzadkości. W marcu 2015 r. drugi pilot Germanwings celowo skierował Airbusa A320 na francuskie Alpy, przez co zginęło 150 osób.
Świadome działania załogi analizowano również w innych głośnych przypadkach, w tym w katastrofie Boeinga 787 Air India w Ahmedabadzie, która pochłonęła 260 ofiar.
Również tam nagrania z kokpitu oraz analiza wczesnych danych miały – według źródeł Reutersa – sugerować możliwość świadomego ograniczenia dopływu paliwa do silników przez jednego z pilotów. Wstępny raport indyjskiego Biura Badania Wypadków Lotniczych (AAIB) wskazał, że przełączniki paliwa mogły zostać niemal jednocześnie przestawione tuż po starcie.
