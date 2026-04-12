Jak poinformowała rzeczniczka żylińskiej policji Daniela Kocková, zderzenie miało miejsce około godziny 16:30 w trudno dostępnym terenie górskim. W jednym z szybowców znajdowali się obywatel Polski i obywatel Czech, w drugim – obywatel Austrii. Według portalu noviny.sk w momencie zdarzenia w powietrzu unosiły się trzy szybowce.

Trzeci szybowiec, również pilotowany przez obywatela Austrii, nie uczestniczył w kolizji. Pilot austriacki z szybowca, który zderzył się z maszyną polsko-czeskiej załogi, nie odniósł obrażeń. Obywatel Czech doznał urazu głowy i kończyny dolnej, był przytomny podczas akcji ratunkowej. Polski pilot zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Tragiczny wypadek na zawodach szybowcowych. Zginął Polak, Czech ranny

Na miejsce zdarzenia przybyła ekipa śmigłowcowej służby ratunkowej Air Transport-Europe z bazy w Bańskiej Bystrzycy. Rzeczniczka ATE Zuzana Hopjaková potwierdziła, że pilot czeskiej narodowości był przytomny w momencie dotarcia ratowników, natomiast drugi mężczyzna nie przeżył wypadku. Ze względu na trudno dostępny teren górski akcja ratunkowa wymagała zaangażowania zarówno lotniczych służb ratunkowych, jak i ratowników górskich.

Czytaj więcej Przestępczość Niemcy: Wyraźny wzrost liczby gwałtów w policyjnych statystykach W ubiegłym roku niemiecka policja prowadziła wyjątkowo dużo dochodzeń dotyczących gwałtów. – Przemoc seksualna wobec kobiet stanowi poważny problem...

Piloci uczestniczyli w międzynarodowych zawodach szybowcowych Flight Challenge Cup, które rozpoczęły się w niedzielę na lotnisku w Prievidzy koło Trenczyna. Bierze w nich udział kilkudziesięciu pilotów z różnych krajów. Zawody zaplanowane były do 23 kwietnia.

Szef operacji lotniczych lotniska w Prievidzy Ľuboš Jánošík poinformował, że niedzielne konkurencje zostały odwołane w związku z tragedią. Okoliczności wypadku wyjaśniają śledczy.

Góra Borišov znajduje się w środkowej części pasma Wielka Fatra, w trudno dostępnym terenie górskim w powiecie Martin. Region ten jest popularny wśród pilotów szybowcowych ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne do lotów bezsilnikowych.