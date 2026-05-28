Centrum Edukacyjne zostanie utworzone na Karolinenplatz w centrum Monachium. Monachium zostało wybrane ze względu „na strategiczne położenie” – wskazuje Ari Rabinovitch w wydanym komunikacie prasowym. Zostało ono zaprojektowane tak, aby „zapewnić jak największy zasięg edukacyjny”. Ma służyć jako ogólnokrajowa platforma dla odbiorców z Niemiec i krajów sąsiednich.

Jad Waszem planuje też otwarcie filii swojego centrum w Lipsku w Saksonii. Będzie ono wyposażone w interaktywne urządzenia edukacyjne, aby dotrzeć do nauczycieli z całego regionu oraz krajów sąsiednich.

Dzięki Centrum Edukacji prawda o Holokauście zostanie zachowana

Przewodniczący Jad Waszem, Dani Dajan, wskazuje, że teraz „historycznie zakorzeniona edukacja o Holokauście jest ważniejsza niż kiedykolwiek”. „Poprzez to Centrum Edukacyjne Jad Waszem wprowadzi do Niemiec swoje unikalne podejście edukacyjne w krytycznym momencie narastającego zniekształcania, zaprzeczania i antysemityzmu wobec Holokaustu. Wybór Monachium, kolebki partii nazistowskiej, niesie ze sobą głębokie znaczenie symboliczne i odzwierciedla znaczenie konfrontacji z tą historią tam, gdzie się zaczęła. Współpracując z naszymi niemieckimi partnerami, centrum pomoże zapewnić, że prawda o Holokauście zostanie zachowana i przekazana przyszłym pokoleniom.”

Niemiecka minister edukacji Karin Prien stwierdziła, że celem tego centrum jest wzmocnienie edukacji i pamięci o Holokauście oraz zwalczanie antysemityzmu w Niemczech i Europie. „Znajomość przeszłości jest niezbędna, by zapobiec takiemu złu w przyszłości. Wielu młodych ludzi w Niemczech wie zbyt mało o Shoah – systematycznym mordowaniu milionów Żydów w czasach narodowego socjalizmu”.

Centrum Edukacji o Holokauście powstaje z poparciem władz federalnych

Pomysł otwarcia Centrum Edukacji o Holokauście w Niemczech pojawił się po raz pierwszy podczas spotkania w 2023 r. między przewodniczącym Jad Waszem, Danim Dajanem a ówczesnym kanclerzem Niemiec, Olafem Scholzem. Propozycja ta została poparta przez kanclerza Friedricha Merza, minister edukacji Karin Prien oraz władze federalne. Centrum Edukacyjne ma zostać otwarte w ciągu trzech lat.

Światowe Centrum Pamięci o Holokauście w Jerozolimie ma podpisane umowy edukacyjne ze wszystkimi 16 krajami związkowymi RFN i przeszkoliło tysiące niemieckich nauczycieli i studentów oraz liderów społecznych.