Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Zbigniew Ziobro ma przeprosić za porównanie Agnieszki Holland do propagandystów III Rzeszy

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok z powództwa Agnieszki Holland przeciwko Zbigniewowi Ziobrze o ochronę dóbr osobistych. Chodziło o wypowiedzi polityka dotyczące reżyserki i jej filmu „Zielona Granica”.

Aktualizacja: 17.03.2026 20:43 Publikacja: 17.03.2026 16:58

Reżyserka Agnieszka Holland; były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

Foto: PAP/Michał Zieliński/Radek Pietruszka

Mateusz Adamski

Pełnomocnik reżyserki, mec. Michał Wawrykiewicz przekazał, że sprawa związana była z szeregiem wypowiedzi z jesieni 2023 r. ówczesnego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, o zdecydowanie defamacyjnym charakterze, atakujących samą Agnieszkę Holland i wyreżyserowany przez nią film „Zielona granica”.

Przypomnijmy, iż jeszcze przed premierą filmu Zbigniew Ziobro zamieścił na platformie Twitter (obecnie X) wpis, w którym stwierdził: „W III Rzeszy Niemcy produkowali propagandowe filmy pokazujące Polaków jako bandytów i morderców. Dziś mają od tego Agnieszkę Holland”. 

We wrześniu 2023 r. warszawski sąd okręgowy na wniosek prawników reżyserki w ramach zabezpieczenia zabronił politykowi łączenia nazwiska Agnieszki Holland i jej twórczości ze zbrodniczymi reżimami autorytarnymi.

Czytaj więcej

TVP wykorzystała fragmenty „Zielonej Granicy" przed premierą – będą kroki prawne
Prawo dla Ciebie
Sąd: Zbigniew Ziobro ma przeprosić i zapłacić 50 tys. zł na rzecz Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu”

Wyrok zapadł we wtorek 17 marca. Jak poinformował pełnomocnik Agnieszki Holland, mec. Michał Wawrykiewicz, Zbigniew Ziobro został zobowiązany do publikacji w serwisie X oświadczenia o następującej treści: „Ja, niżej podpisany Zbigniew Ziobro przepraszam Agnieszkę Holland za wielokrotne naruszenie jej dóbr osobistych, w szczególności nazwiska, czci, godności osobistej oraz twórczości artystycznej poprzez porównywanie jej i wyreżyserowanego przez nią filmu „Zielona granica” do działalności propagandystów III Rzeszy i Stalinizmu oraz innych zbrodniczych reżimów poprzez oskarżenie jej o moralną zbrodnię oraz używanie innych haniebnych i stygmatyzujących określeń. Zbigniew Ziobro”.

Reklama
Reklama

Ponadto, jak przekazał prawnik, Ziobro został zobowiązany do wpłaty 50 tys. zł na cel społeczny – tj. na rzecz Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu”.

Prawnik zaznaczył, że w składzie orzekającym zasiadała osoba powołana na stanowisko sędziowskie w wadliwej procedurze przy udziale neo-KRS (tzw. neosędzia). „Pełnomocnicy Agnieszki Holland podnosili tę kwestię, składając wniosek o test bezstronności i niezawisłości oraz wyłączenie jej od orzekania, jednak sąd zdecydował się oddalić ten wniosek. Jest to podstawa do złożenia apelacji” – napisał adwokat. 

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro reaguje na wyrok

Do orzeczenia w opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu odniósł się we wtorek wieczorem Zbigniew Ziobro. „Dzisiejszy wyrok oznacza zgodę na bezkarne znieważanie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy w czasie wojny hybrydowej prowadzonej przeciwko Polsce przez reżimy Putina i Łukaszenki (...) Jednocześnie sąd uznał, że nie wolno mi stwierdzić, iż wywiad Agnieszki Holland promujący film „Zielona granica”, do którego odniosłem się we wpisie na platformie X, był przykładem skrajnie perfidnej, odczłowieczającej i odrażającej propagandy. Nie wolno mi także wskazać, że film ten w sposób fałszywy i haniebny przedstawiał polskich żołnierzy oraz funkcjonariuszy jako sprawców przestępstw, nieludzkiego traktowania migrantów i moralnego zwyrodnienia” – napisał Ziobro. 

Polityk zapowiedział, że wyrok zostanie niezwłocznie zaskarżony.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama