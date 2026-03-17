Pełnomocnik reżyserki, mec. Michał Wawrykiewicz przekazał, że sprawa związana była z szeregiem wypowiedzi z jesieni 2023 r. ówczesnego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, o zdecydowanie defamacyjnym charakterze, atakujących samą Agnieszkę Holland i wyreżyserowany przez nią film „Zielona granica”.

Przypomnijmy, iż jeszcze przed premierą filmu Zbigniew Ziobro zamieścił na platformie Twitter (obecnie X) wpis, w którym stwierdził: „W III Rzeszy Niemcy produkowali propagandowe filmy pokazujące Polaków jako bandytów i morderców. Dziś mają od tego Agnieszkę Holland”.

We wrześniu 2023 r. warszawski sąd okręgowy na wniosek prawników reżyserki w ramach zabezpieczenia zabronił politykowi łączenia nazwiska Agnieszki Holland i jej twórczości ze zbrodniczymi reżimami autorytarnymi.

Sąd: Zbigniew Ziobro ma przeprosić i zapłacić 50 tys. zł na rzecz Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu”

Wyrok zapadł we wtorek 17 marca. Jak poinformował pełnomocnik Agnieszki Holland, mec. Michał Wawrykiewicz, Zbigniew Ziobro został zobowiązany do publikacji w serwisie X oświadczenia o następującej treści: „Ja, niżej podpisany Zbigniew Ziobro przepraszam Agnieszkę Holland za wielokrotne naruszenie jej dóbr osobistych, w szczególności nazwiska, czci, godności osobistej oraz twórczości artystycznej poprzez porównywanie jej i wyreżyserowanego przez nią filmu „Zielona granica” do działalności propagandystów III Rzeszy i Stalinizmu oraz innych zbrodniczych reżimów poprzez oskarżenie jej o moralną zbrodnię oraz używanie innych haniebnych i stygmatyzujących określeń. Zbigniew Ziobro”.