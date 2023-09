Jak podkreśla, każde dzieło filmowe można omówić – także krytycznie. Kwestią jest, czy wykorzystanie filmu w celu prezentowania innej treści, niż ten film prezentuje, nie stanowi przekroczenie prawa cytatu a tym samym – praw autorskich. Naszym zdaniem jest – mówi prawnik i podkreśla, że prawo cytatu stosuje się do utworów, które już zostały rozpowszechnione – tymczasem media publiczne uzyskały dostęp do fragmentów filmu jeszcze przed jego premierą.

Drugim gościem programu Wojciecha Tumidalskiego była adwokat Agnieszka Zaborowska, specjalizująca się w prawie zamówień publicznych

Jej zdaniem same przepisy o zamówieniach publicznych pozwalają rozpisywać przetargi, w których cena nie jest jedynym kryterium, a do zamawianych projektów można wprowadzić elementy innowacji. – Tylko nie zawsze są na to gotowi pracownicy z administracji rządowej i samorządowej, którzy zajmują się przetargami. Dlatego ważniejsze jest ich szkolenie – ocenia ekspertka.