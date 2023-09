Wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie zakaz dotyczy wszelkich wypowiedzi Zbigniewa Ziobry, zarówno tych publikowanych w mediach społecznościowych jak i ustnych w przestrzeni publicznej. Został wydany na wniosek pełnomocników reżyserki Agnieszki Holland, twórczyni "Zielonej Granicy", jako pierwszy z kroków prawnych podjętych wobec ministra.

Jednak zdaniem polityka rozwiązanie to jest niesprawiedliwe dla stron, wskazał przy tym, że artystka "może porównywać polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży granicznej do bandytów, sadystów i niemieckich nazistów. Może mówić o rządzących i demokratycznie wybranych w Polsce, że są brunatną hołotą, czyli nazistami.", ale on sam ma nie móc odpowiedzieć na jej słowa i bronić przy tym funkcjonariuszy Straży granicznej.

Zdaniem prokuratora jest to oczywisty zamach na wolność słowa i wolność debaty publicznej, która jest gwarantowana w konstytucji. Polityk powiedział również, że powyższa decyzja to obraz zaangażowania się sądów w kampanię wyborczą, ale po stronie Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zdaniem samego zainteresowanego przyczyną takiej decyzji jest to, że to instytucje "kontrolowane przez powyższe partie" miały współfinansować najnowszy film Agnieszki Holland.

- Dlatego chcą nam zamknąć usta, powiedział. Dodał, że nie da się zastraszyć oraz nie pozwoli by "komunistyczną cenzurę wprowadzono do debaty publicznej". Zapowiadając przy tym odwołanie się od nałożonego zakazu.