Aleksander Kwaśniewski pozytywnie ocenił zawarcie porozumienia z Wielką Brytanią. Jak podkreślił, rozwijanie współpracy bilateralnej jest dziś szczególnie istotne. Zwrócił uwagę, że Polska ma już podobną umowę z Francją, a kolejna przygotowywana jest z Niemcami. W jego ocenie, w obliczu niestabilnej sytuacji międzynarodowej takie porozumienia wzmacniają bezpieczeństwo państwa.

Były prezydent zaznaczył również znaczenie Wielkiej Brytanii jako ważnego partnera militarnego, dysponującego silną armią, doświadczeniem wojskowym i rozwiniętym przemysłem zbrojeniowym. – Brytyjczycy to jest wielka armia, doświadczenie wojskowe, dobry przemysł zbrojeniowy – powiedział.

Aleksander Kwaśniewski o relacjach władz państwowych w Polsce

Odnosząc się do słów Karola Nawrockiego o braku informacji na temat traktatu, Kwaśniewski stwierdził, że ewentualny brak komunikacji między Pałacem Prezydenckim a rządem, Ministerstwem Spraw Zagranicznych czy Ministerstwem Obrony Narodowej byłby bardzo niepokojący. Ocenił, że brak codziennej współpracy między prezydentem a rządem to poważny problem, zwłaszcza w obecnych realiach geopolitycznych.

– To by oznaczało, że już plączemy się o własne nogi i upadamy – stwierdził. – Jeżeli nie ma elementarnej, rutynowej, codziennej współpracy między rządem a prezydentem, to jest źle. I w tych czasach to jest absolutnie wielki błąd. To jest więcej niż błąd, to być może jest nawet przestępstwo, bo tego robić nie wolno – powiedział.

Według byłego prezydenta Nawrocki krytykuje umowę z Wielką Brytanią, ponieważ chce pokazać, że obecny rząd działa niewłaściwie. Kwaśniewski ocenił, że prezydent już przygotowuje się do wyborów parlamentarnych w 2027 r. i liczy na osłabienie Donalda Tuska oraz całej koalicji rządzącej. Jego zdaniem celem Nawrockiego może być budowa nowej prawicowej większości, w której pełniłby rolę politycznego patrona i faktycznego lidera.

– On zgodnie z Konstytucją wyznaczy premiera. Jeżeli to będzie człowiek bardzo mu bliski, to on de facto będzie tworzył system prezydencki bez jakichkolwiek istotniejszych zmian w konstytucji – stwierdził były prezydent.

Aleksander Kwaśniewski wyraził nadzieję, że prezydent ostatecznie ratyfikuje traktat. Jak zaznaczył, odrzucenie wynegocjowanego wspólnie porozumienia byłoby niezrozumiałe również dla Brytyjczyków, zwłaszcza że umowa dotyczy kwestii bezpieczeństwa. Były prezydent odrzucił także argumenty polityków PiS, którzy twierdzą, że bilateralne porozumienia osłabiają NATO.

– Wszystkie te umowy zwiększają tak zwany europejski komponent bezpieczeństwa. Przygotowują nas na zmniejszenie roli amerykańskiej, która moim zdaniem będzie coraz pasywniejsza – ocenił Kwaśniewski.

Traktat Polski z Wielką Brytanią

Podpisany traktat przewiduje m.in. wspólne prace nad nowym systemem obrony powietrznej, organizację dużych ćwiczeń wojskowych oraz współpracę w zakresie przeciwdziałania rosyjskim atakom hybrydowym. Zakłada także rozwój współpracy w cyberbezpieczeństwie, ochronie infrastruktury krytycznej i walce z rosyjską dezinformacją. Porozumienie ma również pomóc w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz lepszej ochronie granic obu państw.

Brytyjskie media oceniają, że umowa jest jednym z najważniejszych kroków rządu Keira Starmera w odbudowie relacji z europejskimi partnerami po brexicie. Według komentatorów Polska staje się dla Wielkiej Brytanii jednym z kluczowych sojuszników w Europie.