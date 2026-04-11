Niemiecka policja odnotowała w minionym roku znacznie więcej zgłoszeń dotyczących gwałtów niż we wcześniejszych latach. Gazeta „Welt am Sonntag”, powołując się na własną analizę danych ze wszystkich landów, podaje, że w 2025 r. odnotowano łącznie 13 920 przestępstw z paragrafów kodeksu karnego mówiących o gwałcie. To wzrost aż o 9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba ta rośnie od lat: w 2018 r. odnotowano 8106 takich przypadków, a w 2024 r. – 12 771, czytamy.

Dane te opierają się na policyjnych statystykach kryminalnych poszczególnych krajów związkowych (landów). Są to przestępstwa, którymi zajęła się policja. Jak czytamy, nie zawierają one informacji o późniejszych wyrokach skazujących, ale stanowią punkt odniesienia dla oceny, czy mamy do czynienia ze wzrostem czy ze spadkiem liczby konkretnych przestępstw. Policyjne statystyki kryminalne dla całego kraju mają zostać opublikowane w najbliższym czasie.

Wyższe wyroki za gwałty w Niemczech? Rząd szykuje zmiany w kodeksie karnym

– Przemoc seksualna wobec kobiet stanowi poważny problem w Niemczech – powiedziała gazecie minister sprawiedliwości Stefanie Hubig. – Gwałty to potworne zbrodnie i szczególnie ciężka forma przemocy seksualnej – podkreśliła, dodając, że wiele ofiar przez całe życie odczuwa ogromne cierpienie z powodu tych napaści.

W przypadku szczególnie ciężkich form przestępstw, takich jak gwałty z użyciem środków odurzających, konieczne jest wprowadzenie wyższych kar minimalnych – dodała minister w rozmowie z „Welt am Sonntag”. Projekt ustawy ma zostać wkrótce przyjęty przez rząd. Koalicja uzgodniła ponadto podwyższenie kar za gwałty popełnione przez kilku sprawców oraz za gwałty skutkujące ciążą. – Nad tym zadaniem również pracujemy – zapewniła.

Jak czytamy, powody wyraźnego wzrostu liczby przypadków gwałtów są wielorakie. Z jednej strony rośnie gotowość ofiar i świadków do zgłaszania tego typu przestępstw, co jest efektem zwiększającej się wrażliwości społecznej na przemoc o charakterze seksualnym – powiedział gazecie minister spraw wewnętrznych landu Hesja Roman Poseck. Z drugiej strony widać jednak ogólny wzrost liczby czynów karalnych w Niemczech.

Minister dodał, że w przypadku gwałtów większość sprawców posiada niemieckie obywatelstwo, ale prawdą jest, że sprawcy pochodzący ze środowisk migracyjnych są nadreprezentowani w statystykach.

Z danych zebranych przez gazetę wynika, że wiele gwałtów ma miejsce w najbliższym otoczeniu ofiar. – W przypadku znacznej większości przestępstw gwałtu przed samym czynem istniała relacja między ofiarą a sprawcą – powiedział Dirk Lichtenberger, prezes Saksońskiego Krajowego Urzędu Kryminalnego.

Z danych zebranych przez gazetę wynika również, że liczba przestępstw z użyciem przemocy, w tym przypadków ciężkiego uszkodzenia ciała, rozboju, morderstwa i zabójstwa, nieznacznie spadła po osiągnięciu szczytowego poziomu w 2024 r.. Jak wynika z raportu, landy zgłosiły w tym zakresie 212 344 przypadków, w porównaniu z 217 277 w roku poprzednim.