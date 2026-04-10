Zatrzymanie ma związek z materiałem przygotowanym przez dziennikarki CNN, które pod przykryciem przeniknęły do zamkniętych grup działających w sieci. Według ustaleń stacji członkowie tych grup publikowali treści przedstawiające kobiety wyglądające na nieprzytomne oraz wymieniali się wskazówkami, w jaki sposób odurzać partnerki. Polskie media podały, że zatrzymany to mężczyzna występujący w śledztwie pod pseudonimem „Piotr”.

Reklama Reklama

Trzymiesięczny areszt i zarzuty dla Polaka po śledztwie CNN

Rzecznik prokuratury Marek Zych potwierdził, że zatrzymano osobę podejrzaną o gwałt i zastosowano wobec niej trzymiesięczny areszt tymczasowy. Mężczyzna usłyszał zarzuty z art. 197 Kodeksu karnego, który dotyczy kwalifikowanej postaci gwałtu, gdy ofiara jest bezbronna lub niezdolna do stawienia oporu. Jak informuje CNN, mężczyzna przyznał się do zarzutów. W przypadku skazania grozi mu od 3 do 20 lat więzienia.

Jak CNN dotarło do podejrzanego?

W ramach śledztwa dziennikarki CNN stworzyły fałszywe profile na stronach pornograficznych i w grupowych czatach. W jednej z prywatnych grup na Telegramie znalazły blisko tysiąc użytkowników. Zatrzymany Polak miał wymieniać wiadomości z jednym z takich profili i udostępniać intymne zdjęcia swojej żony bez jej zgody. CNN ustaliło jego tożsamość i w ubiegłym miesiącu przekazało swoje ustalenia polskiej policji.