Z oświadczenia Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej wynika, że zaatakowana została baza sił powietrznych, którą USA wykorzystywały do przeprowadzenia ataków na południowy Iran. Z oświadczenia nie wynika, o którą bazę chodzi.

Tymczasem agencja informacyjna KUNA z Kuwejtu poinformowała, że 1 czerwca rano Kuwejt odpiera atak powietrzny z użyciem rakiet i dronów. W całym kraju rozległy się syreny alarmowe. W Kuwejcie znajdują się amerykańskie bazy, w tym m.in. baza sił powietrznych Ali as-Salim, która jest wykorzystywana przez lotnictwo amerykańskie i kuwejckie.

