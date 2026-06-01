Radosław Sikorski i Karol Nawrocki
48-letni warszawski adwokat Maciej Z. został zatrzymany przez policjantów z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP na polecenie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście. Mecenas podszywając się pod różne osoby wysyłał do wielu instytucji i organów zawiadomienia o rzekomych przygotowaniach do zamachów.
Nie działał przy pomocy technik informatycznych, ale stosował bardziej prymitywną metodę: wysyłał pisma – zawiadomienia, w których informował np. o rzekomo szykowanym zamachu na prezydenta Karola Nawrockiego oraz na szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Wcześniej, jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, śledczy ustalili, że przywłaszczył sobie znaleziony w parku telefon, podszył się pod jednego z byłych wiceszefów MSWiA (śledczy nie ujawniają, o kogo chodzi) – i w jego imieniu złożył fałszywe zawiadomienia o przygotowaniach do rzekomych zamachów na prezydenta Nawrockiego i ministra Sikorskiego.
W innym przypadku Maciej Z. miał złożyć podobną „fałszywkę” o tym, że ma być szykowany zamach na I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską, oraz na Prezesa Izby Karnej SN – tutaj również pod pismem nie podpisał się sam, ale podszył się pod kogoś innego – sygnował je nazwiskiem jednego ze znanych prokuratorów (kojarzonych z PiS).
Wszystkie rzekome zamachy, o jakich w swoich doniesieniach fałszywie informował Maciej Z. miały – według jego słów – polegać na fizycznym usunięciu tych osób.
– Podejrzany 48-latek, aby uwiarygodnić treść zawiadomień, dołączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby i skierować na nie działania służb. W jednym z listów znajdowała się amunicja – podaje Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
Motyw, jakim adwokat się kierował, będzie ustalany. Wstępnie wyglądało to tak, jakby podszywając się pod konkretne osoby, chciał im zaszkodzić, a z drugiej strony spowodować działania służb, zmuszonych do wyjaśniania wskazywanych przez niego okoliczności.
Mecenas Maciej Z. podszywał się także m.in. pod funkcjonariuszy służb (np. CBA), w mieszkaniu posiadał cudze dokumenty, w tym prawa jazdy, dowody osobiste, karty pobytu cudzoziemców, cudzą kartę bankomatową oraz odznaki służb (m.in. policyjną). Jak wszedł w ich posiadanie – czy to dokumenty, jakie powierzali mu jego klienci, czy też zdobył je w inny sposób – zostanie zbadane w śledztwie. Zabezpieczono u niego również laptopy, pendrive'y, karty pamięci i telefony komórkowe.
Wejście do mieszkania Z. policjanci przeprowadzili siłowo. Funkcjonariusze z wydziału do walki z terrorem znaleźli u niego (w samochodzie) również amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
Fałszywe doniesienia o zamachach Maciej Z. wysyłał przez niemal rok – od lata ubiegłego roku do wiosny obecnego.
– Zarzucane podejrzanemu przestępstwa obejmują okres od lipca 2025 r. do marca obecnego roku. Przedstawiono mu siedem zarzutów – mówi „Rzeczpospolitej”, prok. Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Maciej Z. prowadził indywidualną kancelarię na Saskiej Kępie w Warszawie, nie miał na koncie głośnych medialnych spraw (nie ma on nic wspólnego z mec. Maciejem Zaborowskim, który reprezentował m.in. prezesa Orlenu – Daniela Obajtka).
