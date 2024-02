UOKiK rusza na „Skarbiec Palikota”. Fikcyjny Rolls Royce obiecany w konkursie

Co zarzuca UOKiK Palikotowi?

Zarzuty trafiły zarówno do samej spółki, jak i jej zarządu. - Sprawie zaczęliśmy się przyglądać w maju ubiegłego roku, to jest w momencie uruchomienia akcji „Skarbiec Palikota”. Działania podjęliśmy w oparciu o własną analizę rynku, w tym przegląd informacji dostępnych w mediach społecznościowych. Uzupełnieniem prowadzonych działań były sygnały od konsumentów oraz materiał zebrany podczas kontroli przeprowadzonej przy współudziale Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w siedzibie przedsiębiorcy. W tej sprawie zawiadomiliśmy również prokuraturę w związku z możliwością popełnienia przestępstwa – wyjaśnia Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Medale dla marek nienależących do spółki

Jak informuje UOKiK, Polskie Destylarnie budowały swoją renomę i zdobywały zaufanie potencjalnych inwestorów, podając wprowadzające w błąd informacje w reklamach. Informowały o wyróżnieniach i nagrodach marek alkoholowych, które nie należały do spółki, a do innych firm z holdingu Manufaktury Piwa, Wódki i Wina.

Polskie Destylarnie miały też używać sformułowań jak „nasze produkty”. Podkreślały, że wina i piwa otrzymały specjalne wyróżnienia „Zdobyliśmy 13 (!) medali”, ilustrując to materiałami graficznymi. Chodzi tu np. o marki piw lub win: BUH, Koźlak. Dodajmy, że marki tych alkoholi były też używane pod zastaw w akcji "Bunt finansowy", i tu także niestety doszło do nieprawidłowości, ponieważ odpowiedzialne za to spółki z grupy MPWiW: nie ustanowiły tych obiecanych zastawów, wobec czego pożyczkodawcy zostali bez zabezpieczeń.

Co gorsza, UOKiK podejrzewa, że by spółka prezentowała też również wyniki finansowe innych podmiotów jako własne, przez co potencjalni klienci, którzy dali się złapać na lep reklamy "Skarbca Palikota" mogli pomyśleć, że mają do czynienia z firmą o ugruntowanej pozycji.

Fikcyjne obietnice, fikcyjny Rolls Royce

Skarbiec Palikota zachęcał do przekazania mu pieniędzy, czyli udzielenia pożyczek, oferując za to wysoki procent. Polskie Destylanie obiecywały inwestycje, a nawet podbicie amerykańskiego rynku alkoholowego. Spółka zastrzegała , że pieniądze nie będą przeznaczone na spłatę długów – ale to właśnie zrobiła z pieniędzmi z pożyczek. Spółka miała jeszcze informować o dobrej kondycji finansowej – tymczasem UOKIK ustalił, że już w ciągu kilku tygodni od startu akcji, przedsiębiorca przestał wykonywać terminowo zawarte z konsumentami pożyczki.