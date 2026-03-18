Dlaczego pożyczki z programu SAFE znacząco utrudnią polexit?

To jednak nie wszystko. Dużo bardziej ważący i niestety groźniejszy dla Polski jest drugi powód radykalizacji PiS wobec pożyczki SAFE. Prezes i kierownictwo PiS zdali sobie najwyraźniej sprawę, że przyjęcie pożyczki SAFE znacząco utrudni lub wręcz uniemożliwi w długim terminie coraz bardziej widoczny kurs tej partii na pozbycia się „kagańca europejskiego” dla swoich rządów, czyli w konsekwencji – pełzające, a w którymś momencie radykalne – wystąpienie z Unii Europejskiej.

Powstanie olbrzymiego długu wobec Unii stanowiłoby kotwicę naszej obecności w niej. W razie groźby wystąpienia, która – jak wiemy – może zostać podjęta w zwykłej procedurze ustawowej, bez żadnych referendów i hamulców bezpieczeństwa, Unia miałaby realny bat na rządzących w postaci postawienia w stan wymagalności długu z pożyczki SAFE. A mówimy o olbrzymich kwotach. Art. 4. rozporządzenia Rady Europejskiej ustanawiającej program SAFE wyraźnie zaznacza, że beneficjentem pożyczek mogą być tylko państwa członkowskie. Ergo: nie chcecie być z nami – wolna droga (w rosyjskie łapy), ale przedtem rozliczcie zobowiązania. Nie jest to tożsame z żądaniem natychmiastowej spłaty zadłużenia, bo warunki wyjścia – tak samo jak przy brexicie – są negocjowaną umową rządową. Wymuszenie szybkiej spłaty ze strony Unii nie byłoby może proste, ale z pewnością wykonalne i katastrofalne dla naszej gospodarki i dla samych Polaków.

I to jest podstawowy strach prezesa Kaczyńskiego, że przyjęcie pożyczki z SAFE uniemożliwi mu nawet rozważanie wyprowadzenia Polski z Unii. Stąd pogróżki wobec rządzących w orędziu prezydenta Nawrockiego, by nie ważyli się brać pożyczki w trybie bezustawowym. A to jest nie tylko możliwe, ale wiemy już, że będzie realizowane. Przyjęcie pożyczki żadnej ustawy nie wymaga, to decyzja rządowa, wymaga natomiast określenia sposobu jej zagospodarowania. I temu była poświęcona ustawa o SAFE, m.in. zabezpieczając również w art. 29. budżet MON przed przyszłym obciążaniem go jej spłatami. W zgotowanej przez prezydenta Nawrockiego sytuacji rząd korzysta z powołanego przez rząd PiS ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Próba powzięcia innej ustawy, rozszerzającej cele finansowe pożyczki SAFE na np. projekty infrastrukturalne skojarzone z obronnością, policję czy Straż Graniczną spotkałaby się z pewnością z obstrukcją Kancelarii Prezydenta i wetem, więc te obszary pieniędzy z SAFE nie dostaną.

Weto prezydenta Nawrockiego nie może więc być postrzegane inaczej niż jako element politycznej walki z rządem, kompletnie pomijający skutki w obszarze egzystencjalnego bezpieczeństwa państwa. Zarówno prezydent, jak i PiS zdają sobie sprawę, że byłby to olbrzymi kop rozwojowy dla kraju, który byłby powszechnie postrzegany jako sukces rządu. Sukces eksploatowany przed wyborami 2027 r. propagandowo, ale też w horyzoncie długoterminowym. Sukces, dający możliwości gwałtownego przyspieszenia polskiej gospodarki w oparciu o rozwój infrastruktury i produkcję zbrojeniową. Dla partii opozycyjnej sukces Polski, który partię tę skazuje na pozostanie w opozycji, jest nie do przyjęcia. Jej kadry są krańcowo zdeterminowane przechwycić władzę za wszelką cenę i zlikwidować groźbę rozliczeń grzechów z okresu poprzednich swoich rządów. Zauważmy, że koszt tej operacji dla państwa nie ma dla polityków opozycji znaczenia, co wykazało właśnie weto.

Niejasna jest w tej sprawie rola administracji amerykańskiej. To, że Unia jako całość jest dla niej obecnie przeciwnikiem politycznym, powoduje, że Stany Zjednoczone podejmują liczne kroki w kierunku jej osłabienia politycznego i gospodarczego. Cierpią na tym relacje transatlantyckie, cierpi Ukraina, cierpi spójność świata zachodniego, która była gwarantem pokoju w Europie od II wojny światowej. Fiksacja prezydenta Donalda Trumpa na „dealach” i skrajnie transakcyjne podejście do polityki i relacji gospodarczych powoduje, że – wbrew werbalnym zapewnieniom – pożyczka SAFE, która zasili budżety 19 państw europejskich na zakupy i inwestycje zbrojeniowe w Europie, a nie w Ameryce, nie może być interesom USA obojętna. Nie bez powodu ambasador Thomas Rose był ostatnio nader częstym gościem Pałacu Prezydenckim i nie jest raczej możliwe, by o sprawie SAFE tam nie rozmawiano. W zaistniałej sytuacji warto by wyjaśnić, jakie były cele jego wizyt.