Założyciel alkoholowego holdingu Manufaktura Piwa, Wódki i Wina (MPWiW) siedział w areszcie śledczym we Wrocławiu od 5 października, jest podejrzany o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy osób na kwotę blisko 70 mln zł. O kaucji było głośno już przed świętami, jednak wtedy, według doniesień medialnych, jego bliskim nie udało się zebrać tak dużej kwoty. Tym razem Janusz Palikot wpłacił 2 mln zł kaucji i w poniedziałek opuścił wrocławski areszt. W czasie jego nieobecności zaczęła się definitywnie rozpadać grupa założonych przez niego spółek, skupionych wokół MPWiW. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, syndyk Manufaktury zebrał już kilka tysięcy osób – wierzycieli.

Janusz Palikot opuścił areszt. Długa droga do kaucji

To prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z biura prasowego Prokuratury Krajowej przekazała w poniedziałek PAP, że Palikot wyjdzie na wolność. - Trwają ostatnie czynności w prokuraturze; kaucja została wpłacona i podejrzany dziś opuści areszt – mówiła prokurator w rozmowie z agencją. Sąd Okręgowy w Warszawie przedłużył biznesmenowi areszt o kolejne trzy miesiące, dał jednak szansę, że jeśli Palikot do 31 stycznia wpłaci 2 mln zł kaucji, to wyjdzie na wolność.

Czytaj więcej Biznes Nikt nie chce akcji Manufaktury. Ponad 1000 wierzycieli trafiło do syndyka Żaden kupiec nie zgłosił się na licytację akcji Manufaktury Piwa Wódki i Piwa, zorganizowaną przez komornika z Lublina, dowiedziała się „Rzeczpospolita”. Lawinowo przybywa wierzycieli zgłaszających się do syndyka. To już ponad 1000 osób.

Bliscy Palikota mieli problem z zebraniem 2 mln zł na kaucję, tymczasem sam Janusz Palikot jest podejrzany o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy osób na kwotę blisko 70 mln zł. Jednak zadłużenie spółek jest o wiele większe, aktualny stan majątku MPWiW stara się obecnie ustalić syndyk tej spółki, której upadłość została ogłoszona w grudniu. Jak opisywaliśmy półtora roku temu, na podstawie dokumentów sądowych, Manufaktura miała wtedy długi sięgające 254,4 mln zł, a Tenczynek Dystrybucja - 84,4 mln zł wobec 2342 wierzycieli. Łącznie jednak grupa wierzycieli spółek związanych z P. liczy około 10 tys. osób.

Kto został aresztowany?

Na początku października CBA zatrzymała Janusza Palikota wraz z jego bliskimi współpracownikami, w tym prezesem spółki Kraft Alkohole Przemysławem B. oraz Zbigniewem B., którzy zarzuty oszustwa oraz przywłaszczenia mienia w latach 2019-2023.