Kijowska obwodowa administracja wojskowa informowała o zagrożeniu dronowym.
O wyroku w sprawie Bohdana Belinowa informuje niezależny serwis Mediazona. 28-letni żołnierz został skazany pod zarzutem „bycia członkiem organizacji terrorystycznej” oraz szkolenia terrorystów. Według rosyjskich śledczych Belinow był żołnierzem Azowa od 2016 roku i służył w tej jednostce jako snajper. Do niewoli dostał się w maju 2022 roku podczas walk o Mariupol. To drugi wyrok jaki usłyszał Belinow – we wrześniu 2025 roku sąd w okupowanym przez Rosjan Doniecku skazał go na 23 lata więzienia za domniemane zamordowanie cywila w Mariupolu. Nowy wyrok uchylił jednak poprzedni.
Ukraińskie Państwowe Biuro Śledcze, we współpracy z policją wykryło i rozbiło grupę, w skład której wchodziło pięciu żołnierzy biorących udział w walkach w obwodzie charkowskim i donieckim. Żołnierze ci kradli broń, materiały wybuchowe i amunicję z arsenałów swoich jednostek i sprzedawali je za pośrednictwem internetu. Broń, w tym m.in. granatniki, były dostarczane pocztą do Odessy, a duże partie skradzionego uzbrojenia były dostarczane kupcom osobiście. Podczas jednej z takich dostaw, 11 marca, funkcjonariusze Państwowego Biura Śledczego zatrzymali żołnierzy. Dostawa obejmowała uzbrojenie warte ok. 17 tys. dolarów – karabiny maszynowe, granaty różnego rodzaju, karabiny szturmowe i amunicję różnego typu. Łącznie grupa miała sprzedać broń o wartości ponad 1,5 mln hrywien (ok. 126 tys. zł). Jej członkom grozi teraz do siedmiu lat więzienia.
Kreml poinformował, że 18 marca Władimir Putin weźmie udział w spotkaniu z członkami rosyjskiego rządu zorganizowanym w formie wideokonferencji. „Głównym tematem dyskusji będą kwestie związane z socjoekonomicznym rozwojem Krymu i Sewastopola” - głosi komunikat Kremla. Zarówno Krym, jak i Sewastopol, to tereny okupowane, społeczność międzynarodowa uważa je za część terytorium Ukrainy pod okupacją Rosji.
Zamir Kabułow, specjalny przedstawiciel Władimira Putina na Afganistan podkreślił w rozmowie z dziennikiem „Izwiestia”, że Rosja utrzymuje dobre relacje z Afganistanem i Pakistanem, i w związku z tym jest gotowa wystąpić w roli mediatora w związku z konfliktem między obydwoma państwami. - Próbujemy znaleźć kompromisowe rozwiązanie, które pozwoli zakończyć walkę i przejść do dyplomacji – mówił Kabułow. Dodał, że Rosja wystąpi w roli mediatora, jeśli zwrócą się o to do niej obie strony konfliktu. - To się jeszcze nie wydarzyło – zastrzegł. Jednocześnie Kabułow przestrzegł, że konflikt może przekształcić się w pełnoskalową wojnę.
O śmierci cywila w Krasnodarze, stolicy Kraju Krasnodarskiego, w konsekwencji ukraińskiego ataku dronowego, poinformował gubernator Weniamin Kondratiew. Z jego wpisu wynika, że w nocy drony uderzyły w bloki mieszkalne w mieście. Uszkodzone zostały trzy budynki. W jednym z nich wybuchł pożar, który objął jedno mieszkanie.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1483 dniu wojny
