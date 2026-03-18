Karol Nawrocki od objęcia urzędu 6 sierpnia 2025 r. do połowy marca 2026 r. zawetował łącznie 28 ustaw. I to najprawdopodobniej nie koniec. To rekordowe tempo w historii III RP – dla porównania Lech Wałęsa przez całą kadencję zawetował 27 ustaw, Andrzej Duda przez 10 lat – 19.

Największy rozgłos wywołał jednak sprzeciw dotyczący finansowania zakupów wojskowych, inwestycji w przemysł obronny oraz rozwijania wspólnych projektów zbrojeniowych w odpowiedzi na zagrożenie ze strony Rosji. Prezydencki sprzeciw wobec programu SAFE (Security Action for Europe, w Polsce funkcjonujący jako Finansowy Instrument Zwiększenia Bezpieczeństwa) oferującego długoterminowe pożyczki na preferencyjnych warunkach wzbudził zainteresowanie mediów na świecie, a w Polsce duże emocje. Potwierdza to najnowszy sondaż IBRIS przeprowadzony dla „Rzeczpospolitej” 13–14 marca.

Co Polacy myślą o wecie Karola Nawrockiego w sprawie SAFE

Na pytanie: „Czy Pana/i zdaniem, niezależnie od weta prezydenta, rząd powinien i tak realizować unijny program SAFE?” 47,1 proc. badanych odpowiedziało twierdząco. Przeciwnego zdania jest 43,9 proc. respondentów. 9 proc. badanych nie ma zdania. Ale aż 95 proc. wyborców koalicji rządowej jest za realizacją programu SAFE, mimo prezydenckiego weta, a jedynie 4 proc. nie. Po stronie opozycyjnej proporcje są odwrotne. Aż 80 proc. respondentów jest przeciwko dalszym pracom nad SAFE, a tylko 12 proc. wyborców PiS, Konfederacji, partii Grzegorza Brauna i Razem jest za realizowaniem tego programu, wbrew sprzeciwu Karola Nawrockiego. Jednak w samym elektoracie Konfederacji Korony Polskiej i Konfederacji podziały są jeszcze głębsze, gdyż 30 proc. opowiada się za dalszym procedowaniem ustawy o SAFE, a 50 proc. jest przeciwko. O czym to świadczy?