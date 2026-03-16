Lina, którą ciągną obie strony to nic innego, jak realia wewnętrznej polityki Francji, Niemiec czy Polski. A w tle gawiedź, czyli miliony nas samych, obywateli Unii Europejskiej, którzy żyją na co dzień we wspólnocie, zwykle nie dostrzegając korzyści, jakie nam daje ten ekosystem; jak bardzo ułatwia nam życie; jak polepsza nasze perspektywy. Przykłady? Odsyłam do niezwykle precyzyjnego tekstu Konrada Szymańskiego z magazynu „Plus Minus”, byłego ministra ds. europejskich w rządach Zjednoczonej Prawicy.
Dobrym przykładem jest też unijny program SAFE. Ten wymyślony na potrzeby krajów wschodniej flanki NATO przez polski rząd program wsparcia kapitałowego ma na celu realne inwestycje w narodowy i europejski przemysł, stworzenie dziesiątek tysięcy miejsc pracy, wsparcie narodowego bezpieczeństwa, rozwój mechanizmów proeksportowych, transfer technologii, etc. Na koniec zasilenie – z podatków – budżetu państwa. Trudno sobie wymarzyć korzystniejszy instrument, zwłaszcza, że wspierają go – niski proc. i odłożone na dekady terminy spłacania rat kapitałowych. Pozornie tylko ignorant miałby wobec takiej oferty wątpliwości.
Czytaj więcej
A jednak w Polsce sprawę SAFE w 100, a może nawet 200 proc. wpisano w ów karykaturalny obraz przeciągania liny. Realia się nie liczą, liczy się motywowany wewnętrznie spór pomiędzy rządem i opozycją. Ktoś powie: na tym polega demokracja. Tak i nie. Demokracja nie powinna być ślepa (to częsta choroba systemów demokratycznych). Demokracja to dialog, dyskurs o racjach przy pełnej świadomości realiów. Na przykład debata o bezpieczeństwie narodowym musi brać pod uwagę realne zagrożenia albo ich brak. Polska debata o bezpieczeństwie nie może więc abstrahować od dwóch wojen, zwłaszcza tej przy naszych granicach. Dyskurs o unijnym SAFE jest obciążony taką właśnie wadą; przeciąganie liny stało się ważniejsze od realiów. A na prezydencką decyzję, by wpisać się w narrację PiS – nie można spojrzeć inaczej, niż na igranie bezpieczeństwem państwa.
Czytaj więcej
Dokąd to może prowadzić? Sygnaliści, którzy alarmują, że na końcu tej ścieżki jest polexit, mają rację. Bo tak się może skończyć przeciąganie liny, jeśli nawet bezpieczeństwo państwa kładzie się na ołtarzu idei. Albo innymi słowy – co powstrzyma eurosceptyków przed realizacją ich planu – jeśli nawet realne bezpieczeństwo państwa ma dla nich drugorzędne znaczenie?
Naprawdę żałuję, że dyskusja o unijnym SAFE zamiast twardej analizy ekonomicznych faktów zamieniała się w feerię antyeuropejskiego słowotwórstwa. A jeszcze bardziej, że na czele jednej z grup przeciągających linę stanął Karol Nawrocki. Wypada go przestrzec przed prężeniem muskułów. Jeśli pociągnie linę za mocno, wywróci polską rzeczywistość – gospodarkę, społeczny dobrostan, narodowe bezpieczeństwo. Polexit byłby narodową tragedią. Szkodą dla dziesiątek milionów Polaków. Musi mieć tego świadomość.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas