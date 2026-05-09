Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Akt prawny ma na celu wdrożenie unijnych standardów dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia. Jak informuje serwis Portal Samorządowy, nowe regulacje nakładają szereg technicznych i socjalnych obowiązków na samorządy oraz spółki wodociągowe.

Obowiązki samorządów wobec grup wykluczonych

Głównym założeniem zmian jest przeciwdziałanie ograniczeniom w dostępie do wody pitnej. Gminy będą musiały zidentyfikować mieszkańców dotkniętych tym problemem i podjąć realne kroki w celu poprawy ich sytuacji. Rozwiązaniem mają być m.in. publiczne punkty poboru wody.

W rozmowie z Portalem Samorządowym Paweł Sikorski, prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, zaznacza:

„To z pewnością będzie duże wyzwanie dla samorządów. Wydaje się jednak, że instytucje, takie jak ośrodki pomocy społecznej, mają już zidentyfikowane te grupy (…) Kluczowa będzie więc współpraca wszystkich podmiotów, aby skutecznie wdrożyć te rozwiązania”.

Zarządzanie ryzykiem i nadzór nad siecią

Nowelizacja precyzuje rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wód Polskich w procesie nadzoru nad jakością. Dostawcy zostali zobowiązani do przeprowadzania ocen ryzyka w obszarach zasilania ujęć i systemach zaopatrzenia. Co istotne, nowym obowiązkiem objęto również właścicieli oraz zarządców budynków, którzy muszą teraz monitorować ryzyko w wewnętrznych systemach wodociągowych nieruchomości.

Kto zapłaci za dostęp do wody?

Kwestia kosztów nowej infrastruktury pozostaje otwarta. Paweł Sikorski na łamach Portalu Samorządowego wskazuje na różne modele europejskie, takie jak bony socjalne czy fundusze solidarnościowe. Podkreśla przy tym, że system musi być transparentny i nie może nadmiernie obciążać pozostałych odbiorców usług.

Dodatkowo, dostawcy będą musieli przekazywać konsumentom bardziej szczegółowe informacje. Dotyczyć one będą nie tylko samej jakości wody, ale również struktury cenowej oraz analizy indywidualnego zużycia.