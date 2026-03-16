Weto Karola Nawrockiego ws. programu SAFE. Czy Polacy stanęli po stronie prezydenta?

Jak oceniasz weto prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy dotyczącej unijnego programu SAFE? - takie pytanie otrzymali uczestnicy sondażu IBRIS dla Polsat News.

Aktualizacja: 16.03.2026 13:18 Publikacja: 16.03.2026 13:15

Karol Nawrocki

Ruch prezydenta pozytywnie oceniło łącznie 33,8 proc. uczestników badania, przy czym 22,7 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie dobrze”, a „raczej dobrze” oceniło go 11,1 proc.

Negatywnych odpowiedzi było znacznie więcej – ponad połowa badanych, łącznie 56,9 proc. oceniło ten ruch prezydenta negatywnie, przy czym odpowiedź „raczej źle” wskazało 14,5 proc. respondentów, a odpowiedź „zdecydowanie źle” 42,4 proc.

Weto Karola Nawrockiego do ustawy o SAFE. Oceny ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie

Kobiety w zdecydowanej większości negatywnie oceniły weto Karola Nawrockiego – 52,6 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie źle” a 15,8 proc. „raczej źle”. Przeciwnego zdania było 17,7 proc. („zdecydowanie dobrze”) oraz 9,8 proc. („raczej dobrze”) badanych. 4,1 proc. kobiet wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

W przypadku mężczyzn wyniki były bardziej wyrównane. 28,2 proc. z tej grupy wybrało odpowiedź „zdecydowanie dobrze”, a 12,4 proc. „raczej dobrze”. Negatywną ocenę wobec decyzji prezydenta wyraziło natomiast – 31,3 proc. („zdecydowanie źle”) oraz 13,1 proc. („raczej źle”). Opcję „trudno powiedzieć” wybrało z kolei 15 proc. mężczyzn biorących udział w sondażu.

Respondentów podzielono także ze względu na wiek. Z badania wynika, że najbardziej negatywne w stosunku do decyzji głowy państwa są osoby w wieku 60-69 lat – „zdecydowanie źle” lub „raczej źle” decyzję prezydenta ocenia 65,2 proc. Z kolei najwyższe poparcie dla weta Karola Nawrockiego wyraziły osoby z grupy 70+, to 40,4 proc. badanych.

Wyniki przedstawiono również w odniesieniu do miejsca zamieszkania uczestników sondażu. Najbardziej pozytywnie do weta podchodzą mieszkańcy wsi – 47,2 proc., a negatywnie Polacy pochodzący ze średnich miast (50-250 tys. mieszkańców) – 66,9 proc.

Według wyników sondażu dla Polsat News najbardziej negatywnie nastawione do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego są osoby z wykształceniem średnim – 60,3 proc., a najbardziej pozytywnie Polacy z wykształceniem wyższym – 44,3 proc.

Weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy o SAFE

O wecie do ustawy o SAFE prezydent poinformował w czwartkowym orędziu. – Nigdy nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne – powiedział Nawrocki.

Na stronach Kancelarii Prezydenta opublikowano też uzasadnienie tej decyzji. „Ustawa wraz z rozporządzeniem SAFE w sposób nieuprawniony ingeruje w konstytucyjną zasadę zwierzchnictwa Narodu (art. 4 Konstytucji), zwłaszcza w aspekcie spraw nieprzekazanych UE w traktatach i zasady zachowania suwerenności w procesie integracji europejskiej, (...) w cywilną kontrolę nad Siłami Zbrojnymi RP oraz w kompetencje Prezydenta RP w zakresie zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP” – czytamy w dokumencie.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) przygotowany dla Polsat News został wykonany na próbie 1000 dorosłych Polaków w dniach 13-15 marca metodą kwestionariuszy telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).

