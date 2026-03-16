W przypadku mężczyzn wyniki były bardziej wyrównane. 28,2 proc. z tej grupy wybrało odpowiedź „zdecydowanie dobrze”, a 12,4 proc. „raczej dobrze”. Negatywną ocenę wobec decyzji prezydenta wyraziło natomiast – 31,3 proc. („zdecydowanie źle”) oraz 13,1 proc. („raczej źle”). Opcję „trudno powiedzieć” wybrało z kolei 15 proc. mężczyzn biorących udział w sondażu.

Program SAFE Foto: Infografika PAP

Respondentów podzielono także ze względu na wiek. Z badania wynika, że najbardziej negatywne w stosunku do decyzji głowy państwa są osoby w wieku 60-69 lat – „zdecydowanie źle” lub „raczej źle” decyzję prezydenta ocenia 65,2 proc. Z kolei najwyższe poparcie dla weta Karola Nawrockiego wyraziły osoby z grupy 70+, to 40,4 proc. badanych.

art43961451Wyniki przedstawiono również w odniesieniu do miejsca zamieszkania uczestników sondażu. Najbardziej pozytywnie do weta podchodzą mieszkańcy wsi – 47,2 proc., a negatywnie Polacy pochodzący ze średnich miast (50-250 tys. mieszkańców) – 66,9 proc.

Według wyników sondażu dla Polsat News najbardziej negatywnie nastawione do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego są osoby z wykształceniem średnim – 60,3 proc., a najbardziej pozytywnie Polacy z wykształceniem wyższym – 44,3 proc.