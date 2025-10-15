Rzeczpospolita
Jacek Dubois: Oczami Palikota

Do księgarń trafia właśnie opowieść o tym, jak łamanie przez prokuratora prawa może zostać zlekceważone w państwie, które nazywa się demokratycznym.

Publikacja: 15.10.2025 05:40

Były poseł Janusz Palikot doprowadzany przez funkcjonariuszy CBA do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejsc

Były poseł Janusz Palikot doprowadzany przez funkcjonariuszy CBA do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu, 3.10.2024 r.

Foto: Maciej Kulczyński/PAP

Jacek Dubois

Moja praca polega na bywaniu w aresztach. Przez czterdzieści lat oglądałem w nich niejedno. To musiał być rok 1990, gdy obudził mnie poranny telefon. „Paweł jest aresztowany” – poinformował mnie Henryk Wujec.

Paweł był podziemnym drukarzem z okresu stanu wojennego, który za swoją opozycyjną działalność sporo czasu spędził w więzieniach. Okazało się, że w wolnej Polsce nadal drukował – tylko przyzwyczajony, że w podziemiu nie pozostawia się śladów swojej działalności, nie potrafił rozliczyć się z otrzymywanych od państwa dotacji. Trzeba było mu pomóc, wyruszyłem zatem negocjować jego uwolnienie i udało mi się zamienić areszt na poręczenie osobiste.

