Pączki „za darmo” w Auchan. Sklepy walczą o klientów w Tłusty Czwartek

Zwrot wydatku na pączki

Choć ceny pączków w Auchan zaczynają się od 83 groszy (przy zakupie 12 sztuk za 9,96 zł), to 8 lutego klienci mogą liczyć na to, że będą one praktycznie za darmo. Detalista każdemu klientowi zaoferuje bowiem zwrot kwot wydanych na pączki w postaci ebonu. Zastrzeżenia do tej oferty są trzy – maksymalna kwota zwrotu to 100 zł, a zrealizować można go tylko w sklepie, w którym kupiło się pączki, zaś z możliwości skorzystania z oferty wyłączone są placówki Auchan Go, Easy Auchan oraz placówki w Raciborzu przy Rybnickiej 97 i w Zielonej Górze przy Batorego 128.