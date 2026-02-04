Aktualizacja: 05.02.2026 06:17 Publikacja: 04.02.2026 09:54
Lotniska w Warszawie i Katowicach obsłużyły w zeszłym roku największą liczbę ładunków
Foto: Adobe Stock
Pełne dane za 2025 rok nie zostały jeszcze opublikowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, jednak dostępne statystyki z największych portów pozwalają oszacować skalę wzrostu. Za prawie cały rynek cargo w Polsce odpowiada pięć lotnisk, które w zeszłym roku obsłużyły łącznie ponad 221 tysięcy ton ładunków. Tempo wzrostu było wyraźnie wyższe niż średnia europejska wynosząca około 6 proc. według IATA.
Czytaj więcej
Wejście Polski do UE otworzyło przed rodzimym transportem ogromne możliwości. Portal WNP analizuj...
Jak donosi WNP, Lotnisko Chopina obsłużyło w 2025 r. ponad 137 tysięcy ton ładunków, notując wzrost o 17 proc. Katowice zajęły drugie miejsce z wynikiem ponad 46 tysięcy ton i wzrostem o blisko 25 proc. Tak dobry wynik śląskiego lotniska wynika m.in. z uruchomienia nowego połączenia cargo z Frankfurtu realizowanego przez Lufthansa Cargo oraz transportu towarów z Chin.
Trzecie miejsce zajęło lotnisko w Rzeszowie, które odgrywa ważną rolę logistyczną w związku z wojną w Ukrainie, choć z uwagi na remont drogi startowej, łączny wolumen cargo okazał się niższy niż w 2024 r. Spadki zanotowały również lotniska w Gdańsku i Wrocławiu.
Czytaj więcej: Pierwsze takie dane o cargo lotniczym za 2025 rok. Wyróżniają się dwa lotniska
Estońscy komandosi zajęli rosyjski kontenerowiec, który miał przewozić zabronione towary. Trwają przeszukania. E...
Po raz pierwszy od dziesięcioleci, z wyjątkiem pandemii, w 2025 r. zmniejszył się ruch lotniczy w Rosji. Spadek...
Pasażerowie samolotów muszą przygotować się na trwały wzrost cen oraz możliwość ograniczenia oferty lotów na mni...
Komisja Europejska przygotowuje 20. pakiet antyrosyjskich sankcji. Jego przyjęcie planowane jest na 24 lutego -...
Miliarder Arkadij Rotenberg, człowiek z najbliższego kręgu ludzi rosyjskiego dyktatora, został współwłaścicielem...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas