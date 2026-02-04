Pełne dane za 2025 rok nie zostały jeszcze opublikowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, jednak dostępne statystyki z największych portów pozwalają oszacować skalę wzrostu. Za prawie cały rynek cargo w Polsce odpowiada pięć lotnisk, które w zeszłym roku obsłużyły łącznie ponad 221 tysięcy ton ładunków. Tempo wzrostu było wyraźnie wyższe niż średnia europejska wynosząca około 6 proc. według IATA.

Lotniska w Warszawie i Katowicach napędzają wzrost rynku

Jak donosi WNP, Lotnisko Chopina obsłużyło w 2025 r. ponad 137 tysięcy ton ładunków, notując wzrost o 17 proc. Katowice zajęły drugie miejsce z wynikiem ponad 46 tysięcy ton i wzrostem o blisko 25 proc. Tak dobry wynik śląskiego lotniska wynika m.in. z uruchomienia nowego połączenia cargo z Frankfurtu realizowanego przez Lufthansa Cargo oraz transportu towarów z Chin.

Trzecie miejsce zajęło lotnisko w Rzeszowie, które odgrywa ważną rolę logistyczną w związku z wojną w Ukrainie, choć z uwagi na remont drogi startowej, łączny wolumen cargo okazał się niższy niż w 2024 r. Spadki zanotowały również lotniska w Gdańsku i Wrocławiu.

