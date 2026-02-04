Z tego artykułu dowiesz się: Jakie działania szpiegowskie rosyjskie satelity prowadzą wobec europejskich satelitów?

Jakie potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa mogą wynikać z przechwytywania danych satelitarnych?

Jakie są możliwości techniczne rosyjskich satelitów szpiegowskich według europejskich ekspertów?

Jakie informacje mogą uzyskać Rosjanie na temat zachodniej infrastruktury satelitarnej i jej użytkowania?

Tak uważają unijni urzędnicy ds. bezpieczeństwa. W ich ocenie prawdopodobne przechwycenia, o których wcześniej nie informowano opinii publicznej, grożą nie tylko ujawnieniem poufnych informacji przesyłanych przez satelity, ale mogą również umożliwić Moskwie manipulowanie trajektoriami satelit, a nawet ich niszczenie.

Co śledziły rosyjskie satelity Łucz-1 i Łucz-2?

Do szczegółów dotarł „Financial Times” („FT”). Według źródeł brytyjskiej gazety, rosyjskie statki kosmiczne znane jako Łucz-1 i Łucz-2 przez ostatnie trzy lata intensywnie śledziły europejskie satelity. Ma to związek z wojną rozpętaną przez Putina i odpowiedzią Unii Europejskiej na rosyjską agresję.

Ze swojej strony wojskowe i cywilne służby kosmiczne na Zachodzie także śledziły aktywność Łucz-1 i Łucz-2. Oba satelity wielokrotnie wykonywały podejrzane manewry na orbicie. Były to m.in. ryzykowne zbliżenia do niektórych z najważniejszych europejskich satelitów geostacjonarnych, które operują wysoko nad Ziemią i obsługują kontynent, w tym Wielką Brytanię, a także znaczną część Afryki i Bliskiego Wschodu.

Według danych orbitalnych i naziemnych obserwacji teleskopowych, od momentu wystrzelenia w 2023 roku Łucz-2 zbliżył się do 17 europejskich satelitów. Jest to „prowadzenie działalności związanej z wywiadem sygnałowym” – powiedział „FT” generał dywizji Michael Traut, szef niemieckiego dowództwa kosmicznego, odnosząc się do praktyki rosyjskich satelitów polegającej na utrzymywaniu się w pobliżu zachodnich satelitów telekomunikacyjnych.