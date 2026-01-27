Rzeczpospolita
Polski transport z „bezprecedensowym” skokiem. Twarde dane z dwóch dekad

Wejście Polski do UE otworzyło przed rodzimym transportem ogromne możliwości. Portal WNP analizuje statystyki dotyczące zmian w latach 2004-2023. Największy wzrost zanotowano m.in. w lotnictwie pasażerskim i portach morskich.

Publikacja: 27.01.2026 14:10

W latach 2003-2024 liczba kontenerów obsłużonych w polskich portach morskich wzrosła 8,5-krotnie

Katarzyna Pryga

Rozwój poszczególnych gałęzi transportu w ciągu ostatnich 20 lat to m.in. efekt liberalizacji rynku i wykorzystania funduszy unijnych. Transformację polskich gałęzi transportu omawia na łamach portalu profesor Szkoły Głównej Handlowej Jana Pieriegud.

20-lecie Polski w UE. Jak zmienił się polski transport?

– Analizy przygotowywane z okazji 20-lecia obecności Polski w UE – zarówno w odniesieniu do całej gospodarki, jak i poszczególnych branż – jednoznacznie pokazują, że bilans gospodarczy tego okresu jest wyraźnie pozytywny – podkreśla ekspertka.

Jeśli chodzi o porty morskie, w latach 2004–2023 wolumen ładunków wzrósł niemal trzykrotnie, a liczba obsłużonych kontenerów 8,5-krotnie. Siedmiokrotny wzrost miejsc pracy zanotowano wśród przewoźników drogowych (również przewozy wewnątrz krajów UE). Zyskała także polska kolej z dziesięciokrotnym wzrostem w przewozach ładunków w jednostkach intermodalnych.

W 2026 roku najwięcej zmian czeka kierowców na trasach S6, A2, S7 i S1.
Tu i Teraz
Nowe drogi w Polsce 2026: S6, A2, S7 i rekordowe inwestycje

W analizowanych dekadach różne gałęzie polskiego transportu przyjęły łącznie ponad 200 mld zł unijnego wsparcia.

Ogromną zmianę zanotował transport lotniczy. Liczba pasażerów obsługiwanych w polskich portach lotniczych w analizowanym okresie wzrosła siedmiokrotnie. – Jeśli spojrzymy na udział przewoźników niskokosztowych w obsłudze międzynarodowego ruchu pasażerskiego, to w 2003 r. praktycznie nie istnieli oni na polskim rynku. Już po pierwszej dekadzie członkostwa ich udział przekraczał 50 proc., a w ostatnich analizowanych przez nas latach sięgał 61–63 proc. – wylicza Jana Pieriegud.

Czytaj więcej: Ogromny zwrot w polskim transporcie. „Skala zmian jest bezprecedensowa”

Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Transport Statystyka
