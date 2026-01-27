Aktualizacja: 27.01.2026 14:49 Publikacja: 27.01.2026 14:10
W latach 2003-2024 liczba kontenerów obsłużonych w polskich portach morskich wzrosła 8,5-krotnie
Foto: Adobe Stock
Rozwój poszczególnych gałęzi transportu w ciągu ostatnich 20 lat to m.in. efekt liberalizacji rynku i wykorzystania funduszy unijnych. Transformację polskich gałęzi transportu omawia na łamach portalu profesor Szkoły Głównej Handlowej Jana Pieriegud.
– Analizy przygotowywane z okazji 20-lecia obecności Polski w UE – zarówno w odniesieniu do całej gospodarki, jak i poszczególnych branż – jednoznacznie pokazują, że bilans gospodarczy tego okresu jest wyraźnie pozytywny – podkreśla ekspertka.
Jeśli chodzi o porty morskie, w latach 2004–2023 wolumen ładunków wzrósł niemal trzykrotnie, a liczba obsłużonych kontenerów 8,5-krotnie. Siedmiokrotny wzrost miejsc pracy zanotowano wśród przewoźników drogowych (również przewozy wewnątrz krajów UE). Zyskała także polska kolej z dziesięciokrotnym wzrostem w przewozach ładunków w jednostkach intermodalnych.
W analizowanych dekadach różne gałęzie polskiego transportu przyjęły łącznie ponad 200 mld zł unijnego wsparcia.
Ogromną zmianę zanotował transport lotniczy. Liczba pasażerów obsługiwanych w polskich portach lotniczych w analizowanym okresie wzrosła siedmiokrotnie. – Jeśli spojrzymy na udział przewoźników niskokosztowych w obsłudze międzynarodowego ruchu pasażerskiego, to w 2003 r. praktycznie nie istnieli oni na polskim rynku. Już po pierwszej dekadzie członkostwa ich udział przekraczał 50 proc., a w ostatnich analizowanych przez nas latach sięgał 61–63 proc. – wylicza Jana Pieriegud.
