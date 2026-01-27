Rozwój poszczególnych gałęzi transportu w ciągu ostatnich 20 lat to m.in. efekt liberalizacji rynku i wykorzystania funduszy unijnych. Transformację polskich gałęzi transportu omawia na łamach portalu profesor Szkoły Głównej Handlowej Jana Pieriegud.

20-lecie Polski w UE. Jak zmienił się polski transport?

– Analizy przygotowywane z okazji 20-lecia obecności Polski w UE – zarówno w odniesieniu do całej gospodarki, jak i poszczególnych branż – jednoznacznie pokazują, że bilans gospodarczy tego okresu jest wyraźnie pozytywny – podkreśla ekspertka.

Jeśli chodzi o porty morskie, w latach 2004–2023 wolumen ładunków wzrósł niemal trzykrotnie, a liczba obsłużonych kontenerów 8,5-krotnie. Siedmiokrotny wzrost miejsc pracy zanotowano wśród przewoźników drogowych (również przewozy wewnątrz krajów UE). Zyskała także polska kolej z dziesięciokrotnym wzrostem w przewozach ładunków w jednostkach intermodalnych.

W analizowanych dekadach różne gałęzie polskiego transportu przyjęły łącznie ponad 200 mld zł unijnego wsparcia.