W 2028 roku kierowcy będą mogli pojechać nowym odcinkiem S7 Czosnów – Kiełpin / zdjęcie ilustracyjne
O wydaniu decyzji poinformował 11 marca Mazowiecki Urząd Wojewódzki w specjalnym komunikacie, a także 12 marca – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).
Decyzja dotyczy budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Czosnów (na południe od Nowego Dworu Mazowieckiego) do miejscowości Kiełpin (na północ od Łomianek) – odcinki A i B. Obecnie jest tu dwujezdniowa i dwupasowa DK7.
Na mocy wspomnianej decyzji powstanie natomiast 9 km dwujezdniowej ekspresówki z trzema pasami ruchu w każdą stronę. Ponadto wybudowane zostaną trzy węzły: Czosnów, Palmiry i Sadowa. Powstaną również drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zakończenie prac przy budowie drogi S7 Czosnów – Kiełpin przewidziane jest wiosną 2028 r. „Wartość zadania wynosi 536,3 mln zł, a czas na jego wykonanie to 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od 16 grudnia do 15 marca)” – czytamy w komunikacie GDDKiA.
Wykonawcą inwestycji zostało międzynarodowe konsorcjum firm Fabe Polska (lider konsorcjum), SP Sine Midas Stroy z Kazachstanu oraz Yörük Yapi İnşaat z Turcji. Firmy te, jak informuje GDDKiA, po przekazaniu im placu budowy rozpoczną zasadnicze prace budowlane. Przeprowadzone zostaną rozpoznanie saperskie terenu, niezbędna inwentaryzacja i wytyczenie geodezyjne. W dalszej kolejności kontynuowana będzie wycinka drzew i krzewów. Ponadto rozpoczną się pierwsze roboty rozbiórkowe i ziemne.
Jak przypomina GDDKiA, kierowcy mogą już korzystać z 342 km drogi ekspresowej od Chwaszczyna do Czosnowa. Ponadto dla liczącego 12,9 km odcinka od Kiełpina do Warszawy trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę, czyli decyzji ZRID. Odbiór dokumentacji GDDKiA planuje w II kwartale 2026 r. Wspomniany odcinek zostanie wybudowany przez wykonawcę wyłonionego w przetargu ogłoszonym po uzyskaniu przez GDDKiA decyzji ZRID.
