O wydaniu decyzji poinformował 11 marca Mazowiecki Urząd Wojewódzki w specjalnym komunikacie, a także 12 marca – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Jest zgoda na budowę kluczowego odcinka S7

Decyzja dotyczy budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Czosnów (na południe od Nowego Dworu Mazowieckiego) do miejscowości Kiełpin (na północ od Łomianek) – odcinki A i B. Obecnie jest tu dwujezdniowa i dwupasowa DK7.

Na mocy wspomnianej decyzji powstanie natomiast 9 km dwujezdniowej ekspresówki z trzema pasami ruchu w każdą stronę. Ponadto wybudowane zostaną trzy węzły: Czosnów, Palmiry i Sadowa. Powstaną również drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakończenie prac przy budowie drogi S7 Czosnów – Kiełpin przewidziane jest wiosną 2028 r. „Wartość zadania wynosi 536,3 mln zł, a czas na jego wykonanie to 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od 16 grudnia do 15 marca)” – czytamy w komunikacie GDDKiA.