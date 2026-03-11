Szokujący performance. Artysta chciał nagłośnić problem zanieczyszczenia Tamizy

Tamiza, Londyn / zdjęcie ilustracyjne
Zack Mennell jest artystą i performerem znanym w Wielkiej Brytanii ze swoich kontrowersyjnych projektów. Tym razem postanowił skierować uwagę opinii publicznej na problem zanieczyszczenia Tamizy. Nietypowe przedsięwzięcie relacjonuje dziennik „The Guardian”.
Performance artysty odbył się na brzegu Tamizy w miejscowości Deptford. Zack Mennell pojawił się w specjalnie stworzonym kostiumie, który powstał z 24 zszytych ze sobą pieluch. W otoczeniu publiczności zanurzył się do pasa i brodził w brudnej wodzie. Po chwili jego kostium napęczniał od wody i nieczystości.
Performance powstał w odpowiedzi na doniesienia o zrzutach ścieków do rzeki. Jego skutki okazały się dla artysty dotkliwe i potwierdziły jednocześnie, że kąpiel w Tamizie może być ryzykowna. Mężczyzna zaraził się chorobą Weila (leptospirozą), wywołaną przez kontakt z moczem szczurów obecnym w wodzie.
Performance w Tamizie to finał realizowanego przez artystę projektu o nazwie „(Para)site” (ang. pasożyt). Oprócz zwrócenia uwagi na zanieczyszczenie wód ściekami miał on jednocześnie być reakcją na sposób, w jaki osoby pobierające zasiłki są etykietowane jako ciężar dla społeczeństwa.
Chodzi tu o grę słów, w której „parasite”arasite" jest odniesieniem do etykietowania ludzi, a „site” oznacza konkretne miejsce. W tym kontekście jest to zanieczyszczony brzeg Tamizy. Połączenie słów sugeruje, że zanieczyszczone miejsce staje się szkodliwe dla środowiska.
„Dobrze”, pomyślał Mennell, „będę więc pasożytem” – cytuje artystę „The Guardian”. Przyjęcie na siebie zanieczyszczeń okazało się bardziej dosłowne, niż planował.
Zack Mennell znany jest z kontrowersyjnych form wyrażania sztuki. Artysta zdaje sobie sprawę, że prezentowane przez niego projekty mogą być dla widzów wyzwaniem. Konfrontacyjny charakter dzieł jest jednak jego założeniem. W następnym projekcie będzie się skupiał na postindustrialnym zanieczyszczeniu naturalnych krajobrazów.
Rzecznik ministerstwa energii elektrycznej Iraku przekazał, że krajowa sieć energetyczna została wyłączona. Przy...
Amerykańskie laboratorium dokumentujące niezidentyfikowane zjawiska podało nowe dane o tym, gdzie najczęściej zg...
Niemieckie służby cywilne od lat promują model „aktywnego zapasu”. Federalny Urząd Ochrony Ludności i Pomocy w K...
Poprzez zarejestrowane w rajach podatkowych firmy Rosjanie kupują i eksportują w świat produkty ropopochodne, a...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas