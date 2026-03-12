Prezydent RP Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki wygłosi orędzie o godz. 20:00, kilka dni po rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem i szefem MON Władysławem Kosiniak-Kamyszem na temat unijnego programu SAFE, którego Polska ma być największym beneficjentem, a któremu sprzeciwia się i obecna opozycja, i sam Nawrocki.
Krótko przed rozmową z przedstawicielami rządu prezydent konsultował założenia programu SAFE z dowódcami polskiej armii, m.in. z szefem Sztabu Generalnego generałem Wiesławem Kukułą oraz szefem Agencji Uzbrojenia generałem Arturem Kuptelem. Według niektórych mediów Nawrocki podczas tego spotkania miał przekazać swoją decyzję o zawetowaniu ustawy implementującej SAFE, ale Kancelaria Prezydenta zaprzeczyła tym doniesieniom, twierdząc, że prezydent jeszcze nie podjął decyzji w tej sprawie.
Dzisiejsze orędzie ma – według zapowiedzi z otoczenia Nawrockiego – odnieść się zarówno do wyników konsultacji z rządem i wojskiem, jak i do reakcji na przedstawioną propozycję polskiego SAFE.
Ustawa dotycząca SAFE, unijnego instrumentu finansowego, w ramach którego Polska ma otrzymać 43,7 mld euro (ok. 180 mld zł) niskooprocentowanej (na ok. 3 proc.) pożyczki na wzmocnienie swojego potencjału obronnego, trafiła na biurko prezydenta Karola Nawrockiego 27 lutego. Prezydent ma czas do 20 marca na jej podpisanie, zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.
W środę 4 marca prezydent Karol Nawrocki oraz prezes NBP Adam Glapiński przedstawili kontrpropozycję dla unijnego programu SAFE - tzw. polski SAFE 0 proc.
– Mamy dla Polski korzystną, bezpieczną, suwerenną i efektywną alternatywę dla SAFE, która nie będzie się wiązała z żadnymi odsetkami finansowymi, a będzie dawała m.in. elastyczność w wyborze sprzętu – zapowiedział podczas konferencji prasowej prezydent Karol Nawrocki. Jak wyjaśniał, nie podjął jeszcze decyzji ws. poparcia dla ustawy o SAFE – mówił Nawrocki, zapewniając jednocześnie, że ze względu na stabilność rozwoju polskich sił zbrojnych oraz kwestie finansowe i prawne polski SAFE 0 proc. jest lepszy niż europejski SAFE.
Tymczasem program SAFE 0 proc. spotyka się z ostrą krytyką rządzących: premier Tusk nazwał go „ekonomiczną bombą zegarową”, podkreślając przede wszystkim wątpliwości dotyczące finansowania programu przy wskazanym przez szefa NBP zadłużenia Narodowego Banku Polskiego. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzegł z kolei przed „izolacją od UE i rynków”, a ministerstwo finansów (np. w analizie MF z 10 marca) wskazuje na ryzyko utraty ratingu (spadek z A- do BBB+) i inflacji powyżej 10 proc..
