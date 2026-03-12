Prezydent Karol Nawrocki wygłosi orędzie o godz. 20:00, kilka dni po rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem i szefem MON Władysławem Kosiniak-Kamyszem na temat unijnego programu SAFE, którego Polska ma być największym beneficjentem, a któremu sprzeciwia się i obecna opozycja, i sam Nawrocki.

Krótko przed rozmową z przedstawicielami rządu prezydent konsultował założenia programu SAFE z dowódcami polskiej armii, m.in. z szefem Sztabu Generalnego generałem Wiesławem Kukułą oraz szefem Agencji Uzbrojenia generałem Arturem Kuptelem. Według niektórych mediów Nawrocki podczas tego spotkania miał przekazać swoją decyzję o zawetowaniu ustawy implementującej SAFE, ale Kancelaria Prezydenta zaprzeczyła tym doniesieniom, twierdząc, że prezydent jeszcze nie podjął decyzji w tej sprawie.

Dzisiejsze orędzie ma – według zapowiedzi z otoczenia Nawrockiego – odnieść się zarówno do wyników konsultacji z rządem i wojskiem, jak i do reakcji na przedstawioną propozycję polskiego SAFE.

Ustawa dotycząca SAFE, unijnego instrumentu finansowego, w ramach którego Polska ma otrzymać 43,7 mld euro (ok. 180 mld zł) niskooprocentowanej (na ok. 3 proc.) pożyczki na wzmocnienie swojego potencjału obronnego, trafiła na biurko prezydenta Karola Nawrockiego 27 lutego. Prezydent ma czas do 20 marca na jej podpisanie, zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.