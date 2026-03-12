Rzeczpospolita
Prezydent Karol Nawrocki wygłosi orędzie. Kancelaria Prezydenta podała termin

W czwartek 12 marca o 20 prezydent Karol Nawrocki wygłosi orędzie. Według zapowiedzi z otoczenia Nawrockiego ma się w nim odnieść się zarówno do wyników konsultacji z rządem i wojskiem, jak i do reakcji na przedstawioną propozycję polskiego SAFE.

Publikacja: 12.03.2026 16:20

Prezydent RP Karol Nawrocki

Foto: PAP, Paweł Supernak

Agnieszka Kazimierczuk

Prezydent Karol Nawrocki wygłosi orędzie o godz. 20:00, kilka dni po rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem i szefem MON Władysławem Kosiniak-Kamyszem na temat unijnego programu SAFE, którego Polska ma być największym beneficjentem, a któremu sprzeciwia się i obecna opozycja, i sam Nawrocki. 

Krótko przed rozmową z przedstawicielami rządu prezydent konsultował założenia programu SAFE z dowódcami polskiej armii, m.in. z szefem Sztabu Generalnego generałem Wiesławem Kukułą oraz szefem Agencji Uzbrojenia generałem Arturem Kuptelem. Według niektórych mediów Nawrocki podczas tego spotkania miał przekazać swoją decyzję o zawetowaniu ustawy implementującej SAFE, ale Kancelaria Prezydenta zaprzeczyła tym doniesieniom, twierdząc, że prezydent jeszcze nie podjął decyzji w tej sprawie. 

Dzisiejsze orędzie ma – według zapowiedzi z otoczenia Nawrockiego – odnieść się zarówno do wyników konsultacji z rządem i wojskiem, jak i do reakcji na przedstawioną propozycję polskiego SAFE.

Ustawa dotycząca SAFE, unijnego instrumentu finansowego, w ramach którego Polska ma otrzymać 43,7 mld euro (ok. 180 mld zł) niskooprocentowanej (na ok. 3 proc.) pożyczki na wzmocnienie swojego potencjału obronnego, trafiła na biurko prezydenta Karola Nawrockiego 27 lutego. Prezydent ma czas do 20 marca na jej podpisanie, zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. 

Co zrobi prezydent: podpisze czy zawetuje?
Polityka
Spór o SAFE. Prezydent w pułapce zastawionej przez Donalda Tuska, ale nastroje się zmieniają

Wątpliwości głowy państwa i kontrpropozycja 

W środę 4 marca prezydent Karol Nawrocki oraz prezes NBP Adam Glapiński przedstawili kontrpropozycję dla unijnego programu SAFE - tzw. polski SAFE 0 proc. 

– Mamy dla Polski korzystną, bezpieczną, suwerenną i efektywną alternatywę dla SAFE, która nie będzie się wiązała z żadnymi odsetkami finansowymi, a będzie dawała m.in. elastyczność w wyborze sprzętu – zapowiedział podczas  konferencji prasowej prezydent Karol Nawrocki. Jak wyjaśniał, nie podjął jeszcze decyzji ws. poparcia dla ustawy o SAFE – mówił Nawrocki, zapewniając jednocześnie, że ze względu na stabilność rozwoju polskich sił zbrojnych oraz kwestie finansowe i prawne polski SAFE 0 proc. jest lepszy niż europejski SAFE.

Karol Nawrocki
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Karol Nawrocki i PiS już osiągnęli sukces ws. SAFE. Wmówili nam o czym rozmawiamy

Tymczasem program SAFE 0 proc. spotyka się z ostrą krytyką rządzących: premier Tusk nazwał go „ekonomiczną bombą zegarową”, podkreślając przede wszystkim wątpliwości dotyczące finansowania programu przy wskazanym przez szefa NBP zadłużenia Narodowego Banku Polskiego. Szef MON Władysław  Kosiniak-Kamysz ostrzegł z kolei przed „izolacją od UE i rynków”, a ministerstwo finansów (np. w analizie MF z 10 marca) wskazuje na ryzyko utraty ratingu (spadek z A- do BBB+) i inflacji powyżej 10 proc..

Źródło: rp.pl

Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski był pytany o słowa prezesa NBP Adama Glapińskie
Ostre słowa wicepremiera o Adamie Glapińskim. „Muchomor polskiej gospodarki”
Gen. Mirosław Różański, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, senator
Generał Mirosław Różański: Weto prezydenta Nawrockiego w sprawie SAFE byłoby błędem
Karol Madaj
Karol Madaj: Chcemy wprowadzać w krwioobieg USA opowieść o historii Polski
